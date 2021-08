Android: Neue Google App ‘Android System Intelligence’ bringt viele smarte Funktionen unter neuem Namen

Vielleicht auch im Zuge des baldigen Rollouts von Android 12 räumt Google im Hintergrund des Betriebssystems auf und verpasst einigen System-Apps eine neue Bezeichnung sowie eine Aussicht auf viele neue Funktionen. Nun ist wieder eine neue App im Google Play Store aufgetaucht, bei der es sich um eine umbenannte App handelt, deren Bezeichnung recht vielversprechend ist: Android System Intelligence.



Smartphones bieten viele smarte Funktionen und gerade bei den Pixel-Smartphones legt Google gerne nochmal einen drauf und bietet zusätzliche Features, die man irgendwo zwischen sehr hilfreich und Spielerei einordnen kann. Dazu gehört etwa die Darstellung der erkannten Hintergrund-Musik auf dem Lockscreen, das smarte Kopieren und Einfügen oder auch die Abfrage der Frontkamera vor dem automatischen Ausschalten des Displays. All das wird unter anderem von der App “Device Personalization Service” angeboten.

Diese App wird derzeit umbenannt und auf den ersten Geräten als “Android System Intelligence” bezeichnet, was vielleicht der bessere Name und auch Lust auf mehr macht. Der Funktionsumfang ist je nach Smartphone völlig verschiedene und ist wenig überraschend auf den Pixel-Geräten am größten. Die Umbenennung der App ist aber sowohl auf den Pixel-Smartphones als auch auf anderen Geräten zu sehen, allerdings bisher noch nicht an allen Stellen angekommen.

Deutlich sichtbar wird es bei der Widget-Auswahl für den Homescreen, wo das Now Playing-Widget für die Hintergrundmusik dadurch weiter nach oben rutscht und die App auch bereits mit diesem Namen angezeigt wird. Das Gleiche gilt für die App-Info, doch in den System-Einstellungen wird noch der alte Name verwendet.









Bisher hat die App keine neuen Features erhalten, aber das könnte sich schnell ändern und vielleicht im Zuge der nächsten Android-Updates, mit dem Rollout von Android 12 oder vielleicht auch den Pixel Feature Drops der Umfang erweitert werden. Ich gehe auch davon aus, dass man weitere bereits bestehende Funktionen in diese System-App packt und das Ganze im Hintergrund etwas aufräumt und noch leichtere Updates anbieten möchte. Der neue Name ist auf jeden Fall vielversprechend.

Im Google Play Store ist die App noch nicht von allen Nutzern zu sehen. Das folgende Widget führt noch ins Leere, aber das kann sich sehr bald ändern. Hier der Direktlink zum Play Store, der bei mir ebenfalls noch nicht funktioniert.

