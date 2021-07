Google Pay: Nutzer können nun eine virtuelle Kreditkarte beantragen und mit Google Pay-Guthaben bezahlen (US)

Die Bezahlplattform Google Pay kann je nach Region mittlerweile auf eine breite Unterstützung durch Partnerbanken und Dienstleister setzen, sodass zahlreiche kompatible Kreditkarten zur Verfügung stehen. Nun geht Google Pay den nächsten Schritt und bietet US-Nutzern die Möglichkeit, eine virtuelle Kreditkarte zu erstellen, mit der das vorhandene Google Pay-Guthaben zur Bezahlung verwendet werden kann.



Die Google Pay-Plattform wird in vielen Ländern angeboten, kann sich aber je nach Region recht stark voneinander unterscheiden. In den USA kommt eine stark ausgebaute Version der App zum Einsatz, in Indien gibt es andere Features als im Rest der Welt und hier in Europa verwenden wir die solide Variante mit den Kernfunktionen zum Bezahlen per Smartphone. Nun dürfen sich US-Nutzer wieder auf ein neues Feature freuen, das ihnen direkten Zugriff auf ihr Google Pay-Guthaben gibt.

Virtuelle Kreditkarte kann angefordert werden

Nutzer können direkt über die Android-App eine neue virtuelle Kreditkarte beantragen, die aufgrund der im Hintergrund agierenden Partner zwischen 1-3 Tagen benötigt, bis sie verwendet werden kann. Wurde sie eingerichtet und aktiviert, gibt sie Zugriff auf das in Google Pay gespeicherte Guthaben. Dieses kann aus diversen Quellen stammen, eingezahlt werden oder auch von anderen Nutzern gesendet worden sein. Bisher war es nur möglich, dieses Guthaben in Google Pay direkt oder bei Onlinezahlungen zu verwenden.

Der neue Weg ermöglicht es nun, dieses Geld auch beim Bezahlen per Smartphone zu verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Nutzer die bevorzugte Methode ist, wenn die (meist) geringen Beträge für die alltäglichen Ausgaben verwendet werden können. Auf folgendem Screenshot seht ihr, wie das aussehen kann.

Now, Android users in the US can request a virtual Google Pay balance card in order to make purchases at merchants that accept Google Pay for contactless payments (in-store) or accept tokenized payments via Buy with Google Pay (online).