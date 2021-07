Aktionen im Google Store: Pixel 4a, Google Home Mini, Chromecast mit Google TV & Stadia-Controller reduziert

In den nächsten Monaten steht ein ganzer Schwung neuer Google-Produkte vor der Tür und der Google Store muss dementsprechend die Lager leeren – wie üblich zum Vorteil der Nutzer. Aktuell gibt es im deutschen Google Store eine Reihe von Aktionen, mit denen ihr das Pixel 4a, den aktuellen Chromecast mit Google TV sowie einen Stadia Controller und sogar noch einen Google Home Mini günstiger ergattern könnt.



Der Google Store ist auch in Deutschland mittlerweile die erste Anlaufstelle für neue Produkte, denn häufig sind dort zuerst und in der national größten Auswahl zu haben – die schicken Produktbeschreibungen runden das Ganze weiter ab. Preislich gesehen ist der Store hingegen weniger attraktiv, aber bei den Aktionspreisen ändert sich das manchmal. Und so bekommt ihr derzeit das Pixel 4a für nur 315 Euro, den leicht betagten Google Home Mini für knapp die Hälfte und spart 17 Euro beim Kauf eines Stadia + Chromecast-Pakets.

Für die Stadia-Aktion müsst ihr einfach nur den Stadia-Controller sowie den Chromecast in den Warenkorb legen und erhaltet den Rabatt anschließend im Einkaufswagen sowie beim Checkout.

Die Aktionen im Google Store

» Stadia Starterpaket Gratis: OnePlus-Käufer erhalten nun den Stadia-Controller und Chromecast Ultra geschenkt















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren