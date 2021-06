Android 12: Werden Displays noch größer? Google bringt Ein-Hand-Bedienung in das Betriebssystem – so gehts

Das neue Betriebssystem Android 12 befindet sich mittlerweile im Beta-Stadium und biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein, sodass in Kürze ein Feature Freeze stattfinden könnte. Google bringt in diesem Jahr sehr viele Neuerungen zu Android 12, doch ein in Zukunft vielleicht sehr populäres Feature wurde bisher kaum beachtet: Der Ein-Hand-Modus, mit dem sich der Displayinhalt temporär verkleinern lässt. Werden Displays etwa noch größer?



Smartphone-Displays sind im Laufe der Jahre immer größer geworden und leider auch schneller gewachsen, als es die Evolution beim menschlichen Daumen geschafft hat. Das hat dazu geführt, dass die allermeisten Menschen den oberen Rand des Smartphone-Displays nicht mehr bequem erreichen können und auf gefährliche Verrenkungen (“gefährlich” für das Smartphone) angewiesen sind. Google hat dieses Problem sehr lange Zeit ignoriert und darauf gesetzt, die wichtigsten Elemente an den unteren Rand zu bringen – doch das konnte keine ernsthafte Lösung sein. Man bedenke nur die Relevanz der Benachrichtigungsleiste, die sich nach wie vor am oberen Rand befindet und wohl auch dort bleiben wird.

Google arbeitet schon seit langer Zeit an einer Lösung dieses von der Industrie (auf Wunsch vieler Nutzer) selbst geschaffenen Problems, präsentiert aber erst mit Android 12 eine Lösung, die auf ein sehr ähnliches Konzept wie die seit Jahren verfügbaren Hersteller-Lösungen setzt: Mit einer speziellen Geste lässt sich die Displayhöhe stark verkleinern, sodass alle Inhalte in den unteren zwei Dritteln oder der unteren Hälfte, je nach Displaygröße, dargestellt werden.

Wie ihr auf dem folgenden Screenshot sehen könnt, lassen sich auch die oben platzierten Elemente sehr gut mit dem Daumen erreichen. Die temporär nicht benötigte Hälfte des Displays bleibt einfach dunkelgrau. Kurios: in der derzeitigen Umsetzung kommt auch das für die Kamera ausgesparte Displayloch mit nach unten, obwohl es dort natürlich gar nicht benötigt wird. Ob sich das mit der finalen Umsetzung ändert, ist noch nicht bekannt.









So könnt ihr das Feature aktivieren:

Ihr benötigt die aktuelle Android 12 Beta Öffnet die Einstellungen und wechselt in die Untermenüs “System” -> “Gesten” Aktiviert dort den Punkt “Ein-Hand-Modus” Es lässt sich festlegen, wie lange dieser Modus aktiv bleiben soll (Standard sind 8 Sekunden) Habt ihr die Funktion aktiviert, lässt sich der Modus mit einem Swipe nach unten in der Mitte der Navigationsleiste aufrufen

Werden die Smartphone-Displays noch größer?

Große Smartphone-Displays gibt es nicht erst seit gestern und viele Hersteller bieten schon seit mehreren Jahren solche Lösungen an. Man muss sich fragen, warum Google so lange gebraucht hat und warum genau jetzt eine solche Lösung kommt. Eventuell ist es ein Hinweis darauf, dass man zukünftig mit noch größeren Smartphone-Displays rechnet. Auch die Foldable-Unterstützung ist seit zwei Jahren in Android enthalten und wird wohl erst in den nächsten zwei Jahren richtig ins rollen kommen.

Ich könnte mir vorstellen, dass Smartphones noch ein klein wenig in der Größe wachsen können. Den Rahmen um das Display hat man mittlerweile wohl so weit minimiert, dass physikalische und technische Grenzen erreicht sind – also muss das gesamte Gehäuse wieder wachsen. In Kombination mit den Foldables ergäbe so etwas durchaus Sinn. Denn derzeit ist man eher an dem Punkt, im geklappten oder geöffneten Zustand eine merkwürdige Größe zu haben.

