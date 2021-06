Android 12: Google führt Splash Screen-Animation für alle Apps ein – so kann es beim Start aussehen (Video)

Google wird mit Android 12 sehr viele Neuerungen in das Betriebssystem bringen, die in diesem Jahr vor allem visueller Natur sind – so wie der Start des neuen Material You-Designs. Man bringt aber auch ein über Jahrzehnte bewährtes (und nicht immer beliebtes) Konzept auf die Smartphones, das die Ladezeit von Apps gefühlt verkürzen soll: Splash Screens. Nun zeigt sich am Beispiel von Google Drive, wie diese aussehen können.



Das Konzept der Splash Screens ist viele Jahrzehnte alt und hat sich ohne Frage bewährt. Dabei handelt es sich um Platzhalter, meist in Form von Bildern, die während des Ladevorgangs einer Anwendung dargestellt werden. Weil auch Android-Apps immer umfangreicher geworden sind, werden sie nun wohl auch auf dem Smartphone standardmäßig benötigt. Google führt mit Android 12 ein, das ALLE Apps über einen solchen Splashscreen verfügen. Entweder automatisiert vom Betriebssystem erstellt oder vom Entwickler selbst festgelegt.

Die autoamtische Animation zoomt das App-Icon vom Platz auf dem Homescreen auf volle Größe, während die von App-Entwicklern festgelegten Animationen beliebige Inhalte (wohl nicht ganz) enthalten können. Google empfiehlt eine Dauer von etwa einer Sekunde, theoretisch können Entwickler diese aber unbegrenzt hinauszögern. Wenn eine App 10-15 Sekunden oder mehr zum Starten benötigt, dann kann der Screen natürlich auch so lange dargestellt werden.

Die Ladezeit wird durch die Splash Screens übrigens weder verlängert noch verkürzt. Sie sorgen höchstens für eine gefühlte Verkürzung und sind netter anzusehen als ein inaktives Display. Sobald die App fertig geladen ist, wird der Splash Screen beendet, auch wenn die Animation noch nicht beendet ist.

» Android: Google will Android TV, Android Automotive & Wear pushen – lockt App-Entwickler mit halber Provision

» Android: Neue Einschränkungen im Google Play Store – irreführende Icons und Beschreibungen sind verboten

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren