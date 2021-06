Android 12: Das Teilen-Menü verliert seine Flexibilität – Apps können es nicht mehr anpassen oder austauschen

Google wird mit Android 12 sehr viele Neuerungen in das Betriebssystem bringen, die den Release zu einem der größten Udates der letzten Jahre machen – das muss nicht ausschließlich positiv sein. Wie nun bekannt wurde, wird man Android erneut etwas Flexibilität und den Entwicklern Freiheiten entziehen: Der Teilen-Dialog wird vollständig standardisiert und kann nicht mehr ersetzt werden.



Das Teilen-Menü gehört zu den wichtigsten Komponenten der Android-Oberfläche und dürfte von vielen Nutzern mehrmals täglich oder zumindest sehr regelmäßig verwendet werden. Im Laufe der Zeit wird jeder mitbekommen haben, dass das Teilen-Menü seine Tücken hat, gefühlt zufällige App-Sortierungen verwendet oder je nach App ganz unterschiedlich aussehen kann. Doch zumindest mit Letztem ist nun Schluss, denn ab Android 12 wird es Apps nicht mehr möglich sein, ein anderes Teilen-Menü zu verwenden.

We had never actually intended to allow apps to replace the share dialog, that Intent is for apps to launch the share dialog. Being able to replace the share dialog is also becoming increasingly impossible — you couldn’t implement the direct share part of the UI, nor the personal vs. work profile tabs in R, etc. This is just not something that is feasible to allow apps to replace.