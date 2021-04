Pixel 6: Googles neues Smartphone beschreitet ganz neue Wege – eigener Chip, vollflächiges Display & mehr

Google wird in den nächsten Monaten eine Reihe von neuen Pixel-Smartphones vorstellen, die sich auch in diesem Jahr wieder an ganz unterschiedliche Käuferschichten und Zielgruppen richten werden. Ohne Frage wird das kommende Pixel 6 wieder im Premium-Bereich angesiedelt werden und wohl auch einen entsprechenden Preis haben. Durch die zahlreichen Leaks und Details der letzten Wochen zeichnet sich ab, dass es ein – für Google-Verhältnisse – sehr sehr großen Schritt tun wird.



Möglicherweise müssen sich Pixel-Fans rund um die Welt noch einige Monate gedulden, bis das nächste Pixel-Smartphone auf den Markt kommt: Gerade erst hatte Google verkündet, dass das Pixel 5a nur sehr eingeschränkt verfügbar sein wird und bis zum Pixel 6 wird es nach allem was bisher bekannt ist wohl noch bis Herbst dieses Jahres dauern. Dennoch sind bereits erstaunlich viele Informationen zum kommenden Smartphone durchgesickert, die die Vorfreude steigern dürften.

Alle Komponenten unter dem Display

Google hat sich mit einigen Jahren Wartezeit eine Reihe von Technologien angeeignet, mit denen man beim Pixel 6 erstmals den großen Schritt eines vollflächigen Displays gehen kann. Das wird möglich, weil alle normalerweise auf der Vorderseite platzierten Komponenten nun unter das Display wandern sollen: Vom Fingerabdrucksensor über die Frontkamera bis zum Lautsprecher ist alles technisch möglich und nun wohl soweit ausgereift, dass man diesen Schritt in Angriff nehmen kann.

Nachdem das Pixel 4 recht experimentierfreudig und das Pixel 5 eher zurückhaltend war, kann es nun also mit dem Pixel 6 die nächste Evolutionsstufe geben – vielleicht in der Gesamtbetrachtung sogar eine Pixel-Revolution. Man kann nur hoffen, dass das alles besser funktioniert als die damaligen Spielereien, die schnell zurückgezogen wurden.

Der Google-Chip kommt

Aber nicht nur unter dem Display tut sich etwas, sondern auch eine Etage tiefer gibt es Neues: Mit dem Pixel 6 dürfte erstmals der neue Google-Chip Einzug halten. Dabei handelt es sich um ein von Google in Zusammenarbeit mit Samsung gefertigtes SoC, das viele neue Türen öffnen und Möglichkeiten mitbringen kann. Schon jetzt sind so viele Informationen und Einschätzungen zu diesem Chip bekannt, dass man diesen nahezu als gesichert bezeichnen kann.

Das Pixel 6 sollte nun wirklich DER große Wurf werden. Google hat sehr viel Geld investiert, Sundar Pichai hat schon im vergangenen Jahr von “aufregenden neuen Technologien” gesprochen, die sich auszahlen sollen. Nach dem sich anbahnenden Pixel 5a-Debakel und den in Relation zum globalen Markt sehr schlechten Verkaufszahlen aller anderen Pixel-Smartphones muss nun auch einmal ein Erfolg her. Dazu muss Google aber auch einmal Durchhaltevermögen beweisen und nicht mit dem Pixel 7 wieder alles verwerfen, so wie man es von der vierten auf die fünfte Generation getan hat.

