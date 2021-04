Angepinnt: Seit mittlerweile knapp sechs Monaten kämpft der GoogleWatchBlog mit massiven Traffic-Problemen, die sich aller Hoffnung zum Trotz noch immer nicht gebessert haben – leider genau das Gegenteil. Weil die Werbeeinnahmen vorne und hinten nicht mehr ausreichen, bin ich als Hauptautor des Blogs schon seit längerer Zeit auf Unterstützung angewiesen. Eine kurze Wasserstandsmeldung.



Alle treuen Leser des GoogleWatchBlog wissen längst Bescheid: Seit Mitte Dezember erhält der Blog praktisch keinen Traffic mehr von Google Discover, sehr deutlich weniger Traffic von Google News und auch aus der Websuche. Das Ganze hängt mit dem letzten großen Algorithmus-Update zusammen, das Mitte Dezember ausgerollt wurde und den GoogleWatchBlog intern wohl stark abgewertet hat. An der Situation hat sich leider nichts geändert, wer dazu mehr Details wissen möchte, kann sich gerne an mich wenden oder diese hier nachlesen.

Die letzten Monate waren sehr hart und Anfang April sah es für zwei Tage nach einer sehr leichten Besserung aus – war aber leider nur eine Nebelkerze. Mittlerweile ist übrigens bekannt, dass sehr viele Tech-Blogs unter Traffic-Einbrüchen leiden (siehe Tweet unten), aber nur die wenigsten hat es so hart getroffen wie GoogleWatchBlog. Doch während die Autoren kleiner Blogs finanziell nicht auf ihre Arbeit angewiesen sind und für die großen der Discover-Traffic nur Bonus-Traffic ist, war es für den “mittelgroßen” (?) GoogleWatchBlog DIE Haupttrafficquelle und damit natürlich auch die Haupteinnahmequelle für meine Arbeit.

Ich habe es schon mehrfach in Relation gesetzt: Google Discover war seit einigen Jahren für 70 Prozent des Google-Traffics verantwortlich und war die Grundlage dafür, dass ich mich mit dem Blog selbstständig machen konnte. Das ist nun seit knapp einem halben Jahr nicht mehr gegeben und die Einnahmen liegen nun leider wieder stabil unter 80 Prozent des Vorjahres. Das lässt sich nicht lange aussitzen und nur die große Unterstützung durch viele Leser (Vielen Dank!) hat mich überhaupt motiviert, das Licht hier im Blog noch nicht auszuschalten. Es gibt Tage, an denen es nicht über 15-20 Euro (netto) geht, mehr muss ich zum Thema Motivation wohl nicht sagen…

Es heißt weiter hoffen auf das Mai-Update, das ja nun glücklicherweise (hoffentlich) in Kürze kommen sollte. Dieses wird entscheidend sein, wie es hier weitergehen kann.









Ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder um Unterstützung gebeten und einige Leser waren sehr großzügig und haben über PayPal oder BuyMeACoffee gespendet. Dafür bin ich unglaublich dankbar und es motiviert ungemein, ist aber keine Patentlösung. Aber weil Rechnungen bekanntlich jeden Monat bezahlt werden wollen und ich vor großen finanziellen Herausforderungen stehe (Stichwort Finanzamt & Sozialabgaben), muss ich noch ein letztes Mal einen Aufruf starten. Es ist mir extrem unangenehm, aber weil die Bereitschaft unter den treuen Lesern recht hoch gewesen ist und ich sehr viele Mut-machende Nachrichten und E-Mails erhalte, habe ich Hoffnung. Ich möchte auch niemanden mit diesem für mich extrem wichtigen Thema nerven, deswegen nur ein Beitrag pro Monat.

Weil es mir widerstrebt, finanzielle Unterstützung ohne echte Gegenleistung zu erhalten, könnt ihr euch jederzeit mit Vorschlägen an mich wenden, wie ich mich erkenntlich zeigen könnte. Mir fällt leider nicht viel ein, außer dass ich eben meinen Job so wie gewohnt fortführe und alle Leser täglich und zuverlässig mit Google-relevanten Artikeln versorge sowie an einer Google-freien Zukunft (nicht thematisch) zu arbeiten. Wie gesagt, kommt gerne auf mich zu – abgesehen von einigen “unmoralischen Angeboten” beantworte ich jede E-Mail. Warum ich hier nicht einfach das Licht ausschalten und den Blog einstellen möchte, was bei Anhalten der Situation irgendwann unvermeidlich wäre, habe ich hier ausführlich beschrieben. Außerdem arbeite ich daran, wie schon das eine oder andere Mal angedeutet, die Abhängigkeit von Google in puncto Traffic und Werbung ein ganzes Stück zu reduzieren, aber es wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Wenn ihr meine Arbeit am GoogleWatchBlog unterstützen möchtet, könnt ihr dies über PayPal oder BuyMeACoffee tun. Wer das nicht möchte, muss es natürlich nicht tun. Wie ich bereits in meinen vorherigen Beiträgen erwähnt habe, werde ich diese Spenden-Möglichkeiten einstellen, wenn es hoffentlich sehr bald wieder besser laufen wird.

Vielen Dank für eure Unterstützung, in jeglicher Form!

Ich möchte mich noch einmal ganz Herzlich und unbekannterweise bei allen Unterstützern bedanken, die nach den letzten zwei Aufrufen über PayPal oder BuyMeACoffee gespendet haben, mir überwiegend positive E-Mails geschrieben (auch von anderen großen Publikationen) oder sonstige Unterstützung angeboten haben. Vielen, vielen Dank! Bei Fragen, Hinweisen oder Vorschlägen könnt ihr mich gerne unter JensMinor at gmail punkt com (ohne Leerzeichen und die Zeichen ersetzen) kontaktieren.

