Google Fotos: Die starke Suchfunktion voll ausnutzen – neue Suchfilter kommen in Kürze (Screenshots)

Nutzer von Google Fotos dürfen sich in diesen Tagen freuen, denn kurz vor den großen Speicherplatz-Änderungen werden einige neue Features ausgerollt. Erst seit Anfang der Woche lässt sich die Google Lens-Texterkennung mit Google Fotos nutzen und nun kam erstmals eine umgebaute Suchfunktion an die Oberfläche. In Kürze sollen Filter-Chips Einzug halten.



Die Fotoplattform Google Fotos besitzt von Beginn an eine sehr starke Suchfunktion, die vor allem mit der Personen-Erkennung, Objekterkennung sowie der teilweise unterstützen Szenerie-Erkennung punktet. Vermutlich dürfte vielen Nutzern aber gar nicht bewusst sein, nach welchen Dingen sie suchen und den eigenen Fotostream filtern können. Aus diesem Grund dürfte schon bald eine neue Filter-Auswahl Einzug halten.

Obiger Screenshots stammen aus einer modifizierten Version von Google Fotos, in der das neue Feature bereits in einer frühen Version von Jane Manchun Wong aktiviert werden konnte. Wie ihr seht, lassen sich dadurch auch einzelne Filter miteinander kombinieren, sodass z.B. Selfies von einer oder mehreren Personen gesucht werden können. Das ist zwar jetzt auch schon mit einem einfachen Suchbefehl möglich, aber vielen Nutzern eben noch nicht bekannt.

Wann das Ganze ausgerollt wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

» Google Fotos: Starkes neues Feature – so lässt sich nun Text aus Bildern kopieren; Google Lens Desktop ist da

