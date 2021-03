Pixel 5 Aktion: Käufer erhalten kostenloses Probeabo für Google Play Pass – drei Monate werbefrei & kostenfrei

Es gibt wieder eine neue Werbeaktion für alle Käufer des Pixel 5: Auch wenn die letzte Werbeaktion für einige Vorbesteller des damals brandneuen Smartphones zum Ärgernis wurde, kann man bei der aktuellen Promotion wohl bedenkenlos zuschlagen. Wer ein Pixel 5 sein Eigen nennt, darf die Google Play Pass im Google Play Store drei Monate kostenlos ausprobieren.



Der Google Play Pass wurde im vergangenen Jahr eingeführt und ist eine Art Play Store Premium-Abo. Ihr erhaltet mit aktivem Play Pass-Abo Zugriff auf Hunderte Spiele und Apps, die eigentlich kostenpflichtig wären. Der Kaufpreis entfällt, mögliche Abos entfallen, In-App-Käufe sind entweder nicht vorhanden oder vollständig freigeschaltet und ihr seht keine Werbung. Je nach Nutzungsprofil kann das ein sehr lohnendes Angebot sein.

Bisher ist der Play Pass nur Teil des Google One-Abos oder kann einzeln auf monatlicher oder jährlicher Basis bezogen werden. Nun schaltet man das Ganze auch für Pixel 5-Käufer frei, die spätestens bis zum 1. Mai ein neues Google-Smartphone erwerben. Es ist ausdrücklich die Rede vom Pixel 5, sodass ihr es als Käufer eines Pixel 4a 5G, Pixel 4a oder eventuell Vorbesteller eines Pixel 5a (man weiß ja nie wann es vorgestellt wird…) gar nicht erst versuchen müsst.

Es gelten die Aktionsbedingungen, die ich euch hier einfach einmal vollständig einbinde. Ihr müsst das Smartphone bis zum 1. Mai gekauft und aktiviert haben, habt dann noch einmal bis zum 16. Mai Zeit um das Gratis-Abo zu starten und habt anschließend drei Monate vollen Zugriff. Wenn ihr das Abo nicht kündigt, wandelt es sich anschließend in ein kostenpflichtiges Abo um.









Dieses Angebot für ein dreimonatiges Probeabo von Google Play Pass (auch Testversion genannt) gilt für Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland, die bis zum 1. Mai 2021 um 8:59 Uhr MESZ ein Pixel 5 kaufen und aktivieren. Das Angebot steht nur Nutzern zur Verfügung, die weder zurzeit Play Pass-Abonnenten sind noch dies zu einem früheren Zeitpunkt waren. Auch dürfen sie in der Vergangenheit noch nie Play Pass getestet haben. Das Angebot muss bis zum 16. Mai 2021 um 8:59 Uhr MESZ eingelöst werden. Zur Registrierung ist ein gültiges Zahlungsmittel erforderlich, das jedoch erst nach Ablauf des dreimonatigen Testzeitraums automatisch belastet wird. Das Abo lässt sich unabhängig davon jederzeit kündigen. Sie müssen vor Ablauf des dreimonatigen Testzeitraums kündigen, wenn Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt werden sollen. Nach Ablauf des Testzeitraums wird Ihnen automatisch die Play Pass-Abogebühr von derzeit, je nach von Ihnen gewähltem Abo, € 4,99/Monat monatlich bzw. € 29,99/Jahr jährlich im Voraus berechnet. Für laufende Abrechnungszeiträume sind keine Erstattungen möglich. Für die Beanspruchung des Angebots ist ein aktives Google-Konto, das weder von einem Erziehungsberechtigten, einer Bildungseinrichtung noch einer anderen Organisation verwaltet wird, erforderlich. Anbieter: Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ich für meinen Teil halte nicht viel vom Play Pass, habe selbst per Google One Gratis-Zugriff darauf und habe es noch nie wirklich benötigt. Aber wie gesagt, sieht das jeder ein bisschen anders und je nach Nutzerprofil kann es auch sehr interessant sein. Probiert es als Pixel 5-Besitzer einfach einmal aus und vergesst nicht, rechtzeitig zu kündigen. Es geht wohlgemerkt um das Ausprobieren, wer also beriets ein Probe-Abo hatte oder das Abo selbst bezogen hatte, kann nicht teilnehmen.

