Aktion im Google Store: Erhalten Pixel 5-Vorbesteller nun endlich ihre Gratis-Kopfhörer? Leser meldet Vollzug

Der Google Store hatte im vergangenen Jahr gleich zwei Werbeaktionen gestartet, die den Vorbestellern eines Pixel 4a oder Pixel 5-Smartphones Gratis-Kopfhörer aus dem Hause Bose versprochen hat. Leider hatte sich diese Aktion für einige Käufer zur Farce entwickelt, die nun möglicherweise langsam zu einem Ende kommt. Ein Leser hat nun Vollzug gemeldet und seine Kopfhörer endlich erhalten. Wie sieht es bei allen anderen aus?



Der Google Store-Support hat sich rund um die Werbeaktion der Gratis Bose-Kopfhörer nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, denn Vorbesteller mussten deutlich länger als die versprochenen 60 Tage auf ihre Zugaben warten. Das allein wäre bei transparenter Kommunikation vielleicht gar kein so großes Problem, aber genau an diesem Punkt haperte es. Der Ton wurde zunehmend rauer, man verstrickte sich in Widersprüche und versendete Textbausteine, deren Versprechen nicht eingehalten wurden und erwähnte auch, dass vielleicht nicht alle Vorbesteller die Kopfhörer erhalten werden. Viele Details findet ihr in diesem Artikel.

Viele Leser hatten mich per E-Mail kontaktiert und stets auf dem Laufenden gehalten, sodass ich alle Textbausteine schon auswendig kannte (das ist wirklich nicht übertrieben!). Gestern hat sich ein Leser gemeldet, der lange Zeit hartnäckig geblieben ist und unter Androhung härterer Geschütze nun endlich Vollzug melden konnte. Die Kopfhörer sind da. Zwar gab es zuvor keine Versandbestätigung, die eigentlich versprochen wurde, aber in diesem Punkt muss man nicht so kleinlich sein. Unser Leser hat die Kopfhörer nun erhalten, aber der eigentliche positive Effekt dieser Werbeaktion hat sich natürlich vollkommen ins Negative umgekehrt.

Wie sieht es denn mit allen anderen Lesern aus? Habt ihr ebenfalls eure Kopfhörer erhalten, eine erneute Versandbestätigung bekommen oder sonstige Rückmeldungen vom Google-Support? Der letzte Stand war, dass man sich Zeit bis maximal 15. März erbat. Spätestens an diesem Tag wollte ich das Thema ohnehin noch einmal aufgreifen.

