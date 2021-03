Google Chrome: Kommt der Google Assistant? Neuer Commander bringt Kurzbefehle in den Browser (Rollout)

Google Chrome dürfte von den meisten Nutzern hauptsächlich per Touch oder auf dem Desktop per Cursor bedient werden. Manch einer dürfte noch Tastenkombinationen verwenden und in Kürze soll eine weitere Methode dazustoßen: In der Canary-Version des Browsers wurde nun der Commander entdeckt, mit dem sich einige Browserfunktionen mit kurzen Befehlen steuern lassen sollen. Es könnte auf einen Google Assistant für Desktop hindeuten.



Auf dem Smartphone lassen sich viele Apps per Sprachkommando über den Google Assistant steuern. In Desktop-Anwendungen ist das mit diversen Tools zwar ebenfalls möglich, aber unter Nutzern, die nicht darauf angewiesen sind, wohl eher weniger verbreitet. Google Chrome bekommt in Kürze einen neuen Commander-Bereich, mit dem sich einige Aktionen mit kurzen Befehlen ausführen lassen sollen. Zu den Kommandos soll etwas “Create a new Doc” gehören, das dann automatisch ein neues Dokument bei Google Docs erstellt. Damit werden die Google-Dienste dann wieder einmal tiefer in den Browser integriert.

Umgesetzt werden soll das durch die .new-Domains, aber auch viele andere Steuermöglichkeiten des Browsers dürften den Weg zu diesem Commander-Bereich finden. Das Ziel dürfte es sein, den Browser soweit wie möglich mit diesen kurzen Kommandos zu steuern. Das würde eine Anbindung des Google Assistant natürlich erheblich erleichtern, der die Kommandos einfach nur Wort für Wort weitergeben müsste. Vielleicht ein erster Schritt hin in Richtung des Assistenten für den Desktop.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser neue Commander-Bereich am Ende nutzen lässt. Würdet ihr eine Sprachsteuerung im Browser überhaupt nutzen wollen? UPDATE: Das Feature ist nun in der Canary-Version angekommen und kann ausprobiert werden.









UPDATE: Rollout hat begonnen

Das Feature befindet sich noch in der experimentellen Phase, kann nun aber von allen Nutzern der aktuellen Chrome Canary-Version verwendet werden. Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, wie dieses “Commander”-Feature aussieht. Aktiviert wird es über die Tastenkombination STRG + Leertaste und bietet eine neue Eingabeleiste mit Vorschlägen für die diversen Browser-Aktionen inklusive des Vorschlags, über welche Tastenkombination es sich aufrufen ließe. Das dürfte später sicherlich direkt in die Adressleiste integriert werden.

So lässt es sich aktivieren

Öffnet chrome://flags im aktuellen Chrome Canary 91 Sucht nun nach dem Flag “Commander”, aktiviert dieses und startet den Browser neu Drückt nun die Tastenkombination STRG + Leertaste und schon kann es losgehen

