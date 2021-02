Mars 2020 Livestream: Hier könnt ihr die Landung des Mars Rover Perseverance Live bei YouTube verfolgen

Heute Abend gibt es wieder etwas zu sehen: Der im Juli 2020 gestartete Mars-Rover Perseverance wird auf dem Mars landen und seine mehr als 470 Millionen Kilometer-lange Reise im Rahmen der Mission Mars 2020 vorerst beenden. Weil die Landung auf dem Roten Planeten sehr viel Interesse auf sich zieht, wird diese auf YouTube als Livestream übertragen – sowohl im Original als auch mit deutschem Kommentar.



Bereits seit Juli ist der Mars Rover Perseverance auf dem Weg zum Roten Planeten und wird diesen aller Voraussicht nach planmäßig heute Abend kurz vor 21:00 Uhr erreichen. Auf der mehr als sieben Monate langen Reise hat der Mars Rover nicht weniger als 470 Millionen Kilometer zurückgelegt – eine Strecke, die größer ist als die maximale Distanz zwischen Erde und Sonne. Das liegt an der ständigen Bewegung beider Planeten und der Tatsache, dass der Mars Rover dem Mars einige Zeit lang “hinterhergeflogen” ist.

Heute Abend um exakt 20:55 soll es soweit sein und der Mars Rover in einer siebenminütigen Landesequenz auf dem Roten Planeten aufsetzen. Weil diese Landung vollautomatisch stattfindet und von der NASA nicht gesteuert werden kann, werden es auch aus diesen Gesichtspunkten sehr spannende Minuten werden. Man spricht von einer “Landung des Terrors”, was vielleicht nicht ganz so glücklich formuliert ist. Das Ganze wird Live zur Erde übertragen, aufgrund der Distanz wird das Bildsignal aber einige Minuten verspätet sein. Wenn wir der Landung beiwohnen, sollte sie also hoffentlich bereits erfolgreich durchgeführt worden sein.

Wer Live mit dabei sein möchte, findet im Folgenden die beiden eingebundenen Livestreams der NASA (englisch) sowie dem Berliner Planetarium mit deutschem Kommentar. Das dritte Video ist der ständige Livestream von NASA TV, der als kleines Backup vielleicht ebenfalls die Landung überträgt und ein interessantes Vorprogramm bieten kann.









Mehr Informationen zur Landung und der gesamten Mission findet ihr auf dieser NASA-Seite und im Wikipedia-Artikel.















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren