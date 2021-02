Google Maps: Neues Design für die Routenplanung wird getestet – sparsames Design mit weniger Details

Das kleine Redesign von Google Maps geht weiter und scheint einen Schwerpunkt darauf zu legen, der Kartenansicht noch mehr Platz einzuräumen: Bei einigen Nutzern taucht in diesen Tagen eine recht umfangreich überarbeitete Oberfläche für die Routenplanung auf, die deutlich mehr Platz für die Kartenansicht lässt, aber auch den Komfort ein wenig einschränkt.



Seit wenigen Tagen wird die neue Streetview-Ansicht in Google Maps ausgerollt und nun scheint es im wichtigen Bereich der Routenplanung weiterzugehen, die grundlegend schon seit mehreren Jahren nicht mehr angerührt wurde. Statt wie bisher auf einen relativ großen Bereich am oberen Rand zu setzen, wird dieser nun durch ein Overlay ersetzt, das über der Karte schwebt und den Blick auf das darunterliegende Kartenmaterial freigibt.

Die neue Darstellung zeigt lediglich den Startpunkt sowie das Ziel und hat alle weiteren Informationen an anderer Stelle ausgelagert. Zusätzlich gibt es noch einige Optionen sowie die Möglichkeit zum Tausch der beiden Destinationen und das war dann auch schon alles. Das schafft mehr Übersicht, mehr Platz für die Karte und passt besser zur Suchleiste in Google Maps, die schon seit langer Zeit nur noch ein schwebendes Element über der Karte ist. Alle weiteren Details und Informationen finden sich nun am unteren Displayrand.









Auf obigen Screenshots seht ihr links die neue Darstellung und rechts die derzeit noch aktuelle Variante. Erst dann fällt auf, auf welche Details man nun auf den ersten Blick verzichten muss – nämlich die alternativen Verkehrsmittel inklusive der Zeitangabe der optimalen Route. Diese Details sind nun an den unteren Rand gewandert, wo aus dem Overlay eine lange und scrollbare Liste mit den diversen Möglichkeiten wird.

Das neue Design passt sich an die Gegebenheiten der Standardansicht an, bei der ebenfalls eine schwebende Suchleiste sowie am unteren Rand eine herausziehbare Lasche mit weiteren Informationen verwendet wird. Dennoch dürfte das viele Nutzer zu Beginn nicht unbedingt intuitiv sein, das Verkehrsmittel zu wechseln oder die berechneten Routenzeiten der alternativen Verkehrsmittel abzulesen. Aktuell befindet sich die neue Variante im Test und wohl noch nicht im breiten Rollout.

