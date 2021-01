Google Websuche: Merkwürdiger Bug – Suchfilter lässt die gesamte Websuche einfrieren; so könnt ihr euch behelfen

Die Google Websuche ist sowohl Kernprodukt als auch Cash-Cow des Unternehmens und hat sich in bald zweieinhalb Jahrzehnten immer wieder verändert – und vielleicht steht schon bald das nächste große Update an. Bugs in der Websuche gibt es nur sehr sehr selten, aber seit einigen Tagen kursieren Berichte über ein fast schon kurioses Problem: Das Hinzufügen eines Zeitfilters lässt den gesamten Browsertab einfrieren.



Es gibt einen kuriosen und für viele Nutzer sicherlich auch ärgerlichen Bug in der Google Websuche, dessen Ursprung derzeit kaum geklärt werden kann: Sobald ihr versucht, die Suchergebnisse auf einen beliebigen Zeitraum einzuschränken, friert der Browsertab einfach ein. Das Overlay öffnet sich noch, das Menü zur Auswahl bleibt ebenfalls geöffnet (was es nicht sollte) und dann ist Endstation. Der Tab ist nicht mehr benutzbar und reagiert auf keinerlei Eingaben mehr. Ein Freezing, das vom Browser interessanterweise nicht als solcher registriert wird.

Ein Blick in die Konsole zeigt, dass es kein JavaScript-Fehler ist, obwohl man das natürlich als Erstes vermuten würde. Aber eine JavaScript-Endlosschleife äußert sich auch völlig anders. Was im Hintergrund genau passiert, lässt sich nicht sagen. Das Problem ist aber seit einigen Tagen bekannt und sollte von Google aufgrund der Relevanz der Websuche eigentlich sehr schnell gefixt werden. Oder wird das Feature zur zeitlichen Einschränkung etwa entfernt?

Einfacher Workaround

Als Workaround könnt ihr euch damit behelfen, einfach die Parameter direkt einzugeben: “before:2021-01-19” bzw. “after:2021-01-19”.

» Android 11: Zocken am Smartphone: Unterstützung von Gamecontrollern sorgt seit Monaten für große Probleme

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren