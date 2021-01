Chrome OS vor dem Durchbruch – auch in Deutschland: Das sind die weltweit größten Chromebook-Hersteller

Googles zweites Betriebssystem Chrome OS feiert in Kürze den zehnten Geburtstag und kann diesen offenbar mit sehr guten Zahlen begehen, die Hoffnung auf weiteres Wachstum und eine große Zukunft machen. Nicht nur in Deutschland explodieren die Zahlen, sondern auch global konnten die Chromebook-Verkäufe sehr stark anziehen. In Q3 2020 konnten die Verkaufszahlen mehr als verdoppelt werden.



Googles Bemühungen rund um Chrome OS sind in den ersten Jahren praktisch im Sande verlaufen, was häufiger zu Gerüchten über eine Einstellung oder Ablösung durch Android geführt hat. Auch bei Google schien es so, dass man Chrome OS eine zeitlang vergessen und nur auf Sparflamme weiterentwickelt hat – aber diese Zeiten sind vorbei. Seit einiger Zeit ist die Schlagzahl der Verbesserungen merklich angestiegen und rund um den anstehenden zehnten Geburtstag wird es wohl viele Neuerungen geben.

In Deutschland konnte Chrome OS um über 450 Prozent wachsen, womit “wir” hierzulande die Speerspitze des Chromebook-Wachstums bilden, allerdings noch auf niedrigem Niveau. Global sieht es ebenfalls sehr gut aus, wenn auch mit deutlich geringerem Wachstum. Im 3. Quartal 2020 konnten weltweit 122 Prozent mehr Chromebooks als im Vorjahr verkauft werden. Die Marke von zehn Millionen verkauften Geräten pro Quartal ist bereits in Sichtweite.

Vom starken Wachstum konnten alle Hersteller profitieren, wir ihr der folgenden Tabelle entnehmen könnte – manche mehr und manche weniger, aber alle konnten sehr stark zulegen. HP konnte seine Stellung als Chromebook-Marktführer deutlich ausbauen, vor allem auf Kosten der beiden Verfolger Dell und Acer, die in absoluten Zahlen dennoch mehr verkaufen konnten.









Lenovo, der derzeit weltgrößte PC-Produzent vor Apple, konnte auch im Chromebook-Bereich zulegen und den Marktanteil mehr als verdoppeln – damit geht man als erster Verfolger von Branchenprimus HP ins Rennen. Eine Konzentration auf eine einzelne Marke scheint es im Chromebook-Markt aber noch nicht zu geben, denn auch die “anderen” haben ihren Anteil knapp verdreifacht. Eine Konsolidierung hat auf diesem Markt also noch nicht stattgefunden, was für die Käufer nur gut sein kann.

Wir dürfen gespannt sein, ob das in den nächsten Quartalen so weitergeht. Das Wachstum im vergangenen Jahr war natürlich der Corona-Pandemie geschuldet und der Tatsache, dass viele Menschen im Home Office arbeiten und Schüler auf Home Schooling umsteigen mussten. Vor allem das Home Schooling würde ich als größten Wachstumstreiber sehen, leider gibt es dazu aber keine Zahlen. Hierzulande basiert das Wachstum vor allem auf dem privaten Bereich und noch nicht durch eine gesteigerte Nachfrage im Business-Umfeld.

