Google Chrome OS: Der Login-Screen erhält eine neue Material Theme-Oberfläche (Screenshot & Video)

Das Chromebook-Betriebssystem Chrome OS wird in den nächsten Monaten große Sprünge machen, die den praktischen Einsatz weiter optimieren. Aber nicht nur funktionell, sondern auch an der Oberfläche wird sich etwas tun, wenn auch eher im Rahmen von Modernisierungen: Auf Screenshots und einem Video ist nun das neue Design des Login-Screens zu sehen, das in Kürze für alle Nutzer ausgerollt werden dürfte.



Der Login-Screen von Chrome OS erhält ein angepasstes Design, das bei vielen Nutzern der Canary-Version schon jetzt zu sehen ist. Dabei handelt es sich hauptsächlich um viele kleine kosmetische Änderungen, die ein stimmiges Bild ergeben, das Material Theme komplettieren und dem Ganzen noch einmal einen frischen Anstrich geben. Viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen, außer dass es vielleicht im Rahmen des Phone Hub-Rollouts zur tieferen Vereinheitlichung zwischen Chromebook und Smartphone beitragen kann.

