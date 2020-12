Aktionen bei Amazon: Smart Speaker stark reduziert; 50 Euro Rabatt auf Echo oder Gratis mit Musik-Abo & mehr

In zwei Tagen ist Weihnachten bzw. Heiligabend und für die meisten Menschen ist die Geschenkejagd damit vermutlich beendet, aber das hindert Amazon natürlich nicht daran, erneut einige Aktionen rund um die hauseigene smarte Hardware zu starten: Ab sofort gibt es zahlreiche Smart Speaker und Smart Displays stark reduziert sowie zwei zusätzliche Aktionen rund um den Echo Dot, Amazon Music sowie den großen Amazon Echo Smart Speaker der vierten Generation.



Amazon hat die Preise der hauseigenen Smart Home-Hardware gesenkt und noch dazu zwei interessante Aktionen gestartet, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: Solltet ihr am Kauf des großen Echo Smart Speakers der vierten Generation interessiert sein, könnt ihr zwei Echo in den Warenkorb legen und 50 Euro sparen. Der Rabatt wird direkt an der Kasse abgezogen und ist auf zwei Smart Speaker pro Kunde limitiert.

Außerdem gilt weiterhin die Aktion, dass ihr bei Abschluss eines sechsmonatigen Musik-Abos für unter 30 Euro einen Echo Dot Smart Speaker Gratis erhaltet – und zwar die neueste Generation sowie inklusive ein kostenloses Probe-Abo für Audible. Alle Informationen zu dieser Aktion findet ihr in diesem Artikel. Im Folgenden findet ihr die aktuellen Aktionen sowie natürlich unsere beliebten Anleitungen zur Installation der Google-Dienste auf diesen Geräten.

Aktuelle Amazon-Aktionen

Smart Speaker & Smart Displays

Letzte Aktualisierung am 22.12.2020 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

» So lässt sich der Google Assistant auf den Echo Smart Speakern installieren









Fire TV

» So lassen sich viele Android-Apps auf Fire TV installieren















