Stadia: Google verschenkt Starterpakete – so könnt ihr eine Premiere Edition inkl. Chromecast Ultra erhalten

Googles Spieleplattform Stadia feiert den ersten Geburtstag und zeigt sich rund um das Jubiläum sehr spendabel: Derzeit gibt es gleich zwei Möglichkeiten, um ein Gratis Stadia Starterpaket, die Premiere Edition, zu erhalten, die normalerweise mit 99 Euro zu Buche schlägt. Völlig kostenlos gibt es das zwar nicht, aber wer ohnehin die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, kann es kostenlose Draufgabe natürlich mitnehmen 🙂



Leider veröffentlicht Google keine Informationen zu den Stadia-Nutzerzahlen, aber ich würde einfach mal behaupten, dass sie derzeit hinter den Erwartungen liegen – sonst hätte man wohl kaum so viele Starterpakete auf Halde, die man nun verschenkt, bevor eine mögliche neue Version erscheint. Aber man muss eben auch etwas Geduld haben und jedes verschenkte Starterpaket könnte ja potenziell einen neuen Nutzer bedeuten.

Stadia Starterpaket für Cyberpunkt 2077-Spieler

Eine ganz frische Aktion, die erst gestern angekündigt wurde, aber möglicherweise schon seit längerer Zeit gilt: Wer bis einschließlich 18. Dezember DEN Hypetitel Cyberpunkt 2077 bei Stadia vorbestellt bzw. nach Erscheinen kauft, erhält einen Gutschein für das Stadia Starterpaket, das ohne weitere Kosten (auch ohne Versandkosten) im Google Store bestellt werden kann. Wer also noch ein zweites Starterpaket benötigt, ist ja immerhin ein Controller und ein Chromecast darin, oder bisher keines hatte, sollte diese Chance nutzen.

Und selbst wenn kein Interesse am Cyberpunk-Titel bestehen sollte, ist das noch immer der günstigere Weg gegenüber des Einzelkaufs eines Chromecast Ultra und Stadia Controller.

Stadia Starterpaket für YouTube Premium-Abonnenten

Wer ein YouTube Premium-Abo besitzt, idealerweise schon etwas länger als einen Monat, ist womöglich für ein kostenloses Stadia Starterpaket qualifiziert. Die exakten Voraussetzungen sind leider nicht bekannt, bei der nur eine Woche zuvor in den USA veranstalteten Aktion war es eine Mitgliedschaft bei YouTube Premium bis spätestens 6. November, aber es dürfte hierzulande nicht viel anders sein. Versucht einfach einmal euer Glück.

Auf obigem Screenshot seht ihr die Angebotsseite, über die ihr auf den unterschiedlichsten Wegen informiert werden könnt – Benachrichtigung in der App, per E-Mail oder auf sonstigen Wegen. Am einfachsten ist es aber, wenn ihr einfach auf diesen Link klickt: KLICK. Dort solltet ihr nach dem Befolgen der Anweisungen einen Gutschein für den Google Store erhalten, über den das Stadia Starterpaket dann kostenfrei bezogen werden kann. Versandkosten fallen allerdings im Gegensatz zur Cyberpunkt 2077-Aktion an.

