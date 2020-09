Warntag2020: Bundesweiter Warntag findet heute statt – Alarm ab 11:00 Uhr; Ladet euch die NINA-App herunter

Am heutigen 10. September findet der erste Bundesweite Warntag statt, über den schon seit Tagen mit dem Hashtag #Warntag2020 informiert wird. Dabei handelt es sich um einen Testlauf für die vorhandene Alarm-Infrastruktur, zu der seit langer Zeit auch die Android-App NINA gehört. Wer diese testen möchte, sollte sie sich jetzt noch herunterladen und auf das entsprechende Signal um 11:00 Uhr warten, das zeitgleich mit vielen weiteren Einrichtungen alarmiert.



Um 11:00 Uhr dürften sich heute sehr viele Menschen erschrecken oder zumindest fragen, was los ist. Es ist der #Warntag2020, der in diesem Jahr erstmals stattfindet und auf allen verfügbaren Kanälen durchgeführt wird – von Sirenen über das Radio bis hin zu Warn-Apps. Möchtet ihr Teil des Tests sein bzw. sehen, wie eine solche Warnung aussieht, ladet euch die App herunter. Hier noch einige offizielle Informationen rund um den ersten bundesweiten Warntag:

Der bundesweite Warntag

Der bundesweite Warntag findet erstmals am 10. September 2020 statt und wird ab dann jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11:00 Uhr werden zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in allen Ländern mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise Sirenen ausgelöst.