Google Assistant: Der neue, schlanke Google Assistant wird für viele Android-Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Kürzlich wurde der Rollout des neuen Google Assistant in Deutschland gestartet, mit dem erst einmal die Pixel-Smartphones bedacht werden. Die neue Oberfläche des Google Assistant kommt unabhängig davon in diesen Tagen bei immer mehr Android-Nutzern an. Das neue Design wirkt etwas moderner, entfernt unnötige Elemente und belegt nicht mehr zwangsweise die gesamte Displayhöhe.



Der Google Assistant ist seit längerer Zeit eine es der wichtigsten Google-Produkte und natürlich auf jedem Android-Smartphone als vorinstallierte App zu finden – allerdings in ganz unterschiedlichen Varianten. Derzeit gibt es den Standard-Assistenten, den neuen Google Assistant sowie die angepasste Version für alle Pixel-Smartphones. Letzte unterscheidet sich darin, dass der Assistant auch Offline zur Verfügung steht und deutlich schneller reagiert.

Schon seit einigen Monaten wird der neue Google Assistant immer wieder mit einigen Android-Nutzern ausprobiert und nun dürfte schon sehr bald der Rollout starten: In diesen Tagen kommt die neue Oberfläche bei immer mehr Nutzern der Beta-Version der Google-App an, scheint aber nicht zwangsweise an diese gebunden zu sein. Die neue Oberfläche zeichnet sich dadurch aus, dass sie weniger Platz in Anspruch nimmt und nicht mehr die gesamte Displayhöhe füllt.

Auf dem ersten und dritten Screenshot ist die aktuelle, auf dem zweiten und vierten die neue Version zu sehen. In der Mini-Ansicht verabschiedet man sich von den schwebenden Assistant-Punkten, die beim Aufruf des Assistenten durch die vierfarbige Animation am unteren Displayrand ersetzt wird. Die erste Sprechblase ist neben dem Assistant-Logo und zusätzlich ist nun auch das eigene Profilbild oben rechts zu sehen. Beides gibt dem Ganzen etwas mehr Chat-Feeling.

Der vollständige Rollout wurde noch nicht gestartet, könnte aber schon in den nächsten Tagen angestoßen werden.

