Android Auto: Googles neue Infotainment-Plattform Android Automotive kommt zu Citroen, Opel & Peugeot

Googles Infotainment-Plattform Android Auto ist heute in fast allen entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen verfügbar und bringt die Google-Dienste von Maps bis zum Assistant in das Auto. Die Zukunft soll aber dem Infotainment-Betriebssystem Android Automotive gehören, das nun wieder einen sehr großen Partner gewinnen konnte, der bald alle seine Fahrzeuge mit Googles neuem Betriebssystem ausstatten möchte.



Android Auto war für Google ein sehr wichtiger Hebel, um in den Automarkt einzusteigen und den Fahrern auf legalem Wege die Nutzung einiger Smartphone-Apps zu ermöglichen – aber es war auch nur der erste Schritt. Mit Android Automotive geht man sehr viel weiter und bietet nicht nur eine angepasste Oberfläche, sondern gleich ein vollständiges Betriebssystem für das Infotainment-Display, das es aber deutlich schwerer haben wird, sich zu verbreiten.

Ein großer Schritt für Android Automotive: Die französische PSA Group hat nun mitgeteilt, ab dem Jahr 2023 vollständig auf Googles Infotainment-Plattform Android Automotive setzen zu wollen. Das bedeutet, dass das Betriebssystem in den Fahrzeugen vorinstalliert ist und mit angepasster Oberfläche viele Bereiche der nicht-sicherheitsrelevanten Fahrzeugsteuerung übernehmen kann. Das reicht vom Entertainment über Informationen bis zur Klimaanlage.

Folgende Marken gehören zur Group PSA

Die Umsetzung kann bei den einzelnen Android Automotive-Partnern sehr unterschiedlich sein und bis auf wenige Ausnahmen bei Volvo und Polestar gab es auch noch keinen Blick auf ein angepasstes Android Automotive. Viele große Partner, siehe folgender Absatz, sprechen davon, Googles Plattform einsetzen und mit eigener Software anpassen zu wollen. Wie das genau aussieht, hat aber noch keiner der Beteiligten verraten.

From 2023, Groupe PSA customers will have access to Android powered infotainment systems. New PSA services will be made available.

Groupe PSA continues its digital transformation and its collaboration with Google. Android Automotive OS will enable Groupe PSA to improve agility and efficiency while providing personalized interfaces to customers in the car.