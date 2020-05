Google Maps: Probleme mit dem Standortverlauf – die fehlenden Einträge in der Zeitachse werden korrigiert

Die allermeisten Android-Smartphones senden in regelmäßigen Abständen ihren Standort und größere Bewegungen an die Google-Server, die diese Daten nach Einwilligung durch den Nutzer dauerhaft speichern. Seit einigen Tagen sorgt der Abruf dieser Standortdaten über die Google Maps Zeitachse allerdings für Probleme. Diese wurden von Google nun bestätigt und sollen in den nächsten Tagen behoben werden.



Der Google Maps Standortverlauf in der Zeitachse ist ein sehr praktisches Tool, das von den Nutzern unter anderem dazu verwendet werden kann, das eigene Bewegungsprofil nachzuvollziehen und somit auch als Erinnerungsstütze dienen kann. Über die Zeitachse lassen sich die Daten aber nicht nur abrufen, sondern auch sehr umfangreich bearbeiten, korrigieren und auf Wunsch aus diesem Verlauf löschen. Kein Wunder also, dass viele Nutzer dort sehr regelmäßig vorbeischauen.

Seit Anfang der Woche kämpft die Google Maps Zeitachse mit Problemen und stellt nur noch den Verlauf der aktuellen Daten der letzten zwei bis drei Wochen dar. Geht man weiter zurück, ist bei vielen Nutzern ein großes Loch oder es fehlen vollständig alle Daten der letzten Jahre. Es muss aber niemand Sorge haben, dass ein Googler einen falschen Knopf gedrückt hat, denn alle Standortdaten sind weiterhin vorhanden und es werden auch weiterhin Daten aufgezeichnet.

We identified a bug where some users aren’t able to view some of their Location History data in Timeline. No Location History data was actually lost and Location History was and is still being recorded for users who have this feature on. We’re in the process of restoring visibility of Location History data in Timeline for all users, which we expect to be completed in the next couple of days.