Google Kalender: Das App-Icon des Kalenders zeigt unter Android nun das aktuelle Datum (Screenshot)

Der Google Kalender wird von sehr vielen Nutzern zur Organisation von Terminen und Aufgaben, aber auch zur Synchronisierung aller Daten mit weiteren Apps und Plattformen genutzt und zeigt darin einige Stärken. Jetzt haben die Entwickler offenbar an einem weiteren kleinen Detail gebastelt, das in den Bereich nice-to-have fällt und vielen Nutzern auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffällt. Das Kalender-Icon zeigt nun unter Android das aktuelle Datum. Oder ist das schon länger der Fall?



Android bietet schon seit sehr vielen Jahren die Möglichkeit, dynamische Icons zu nutzen, die sich je nach Gegebenheit ändern können und nicht unbedingt statisch sein müssen. Das wird vor allem von den Kalender- und Uhr-Apps dazu genutzt, das aktuelle Datum oder die Uhrzeit darzustellen und nun ist das offenbar auch beim Google Kalender der Fall. Ein Leser hat uns folgenden Screenshot gesendet, in dem der aktuelle Tag (gestern) im Kalender-Icon sichtbar ist.

Das Standard-Icon des Kalender zeigt eine 31, was auch bei vielen anderen Kalender-Apps der Fall ist. Nun zeigt es den aktuellen Tag, was gerade bei einem prominent auf dem Homescreen platzierten Icon sehr praktisch sein kann – denn auf den ersten Blick ist unter Android normalerweise bekanntlich nur die Uhrzeit in der Benachrichtigungsleiste zu sehen.

Neu oder schon alt?

Ob diese Darstellung wirklich neu ist, vielleicht schon einmal da gewesen ist und dann wieder entfernt wurde, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Könnt ihr es bei euch auch sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

» Google Drive: Der Cloudspeicher lässt sich jetzt auf dem iPhone zusätzlich mit Face ID und Touch ID schützen

[thx to: Ewgeni K.]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren