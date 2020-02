Stadia: Google kündigt neue Spiele an – diese fünf Titel kommen bald zu Googles Spieleplattform (Videos)

In den letzten Woche muss Google sehr viel Kritik für die Spieleplattform Stadia einstecken, weil diese nach Ansicht vieler Spieler fast schon eingeschlafen ist. Nun wagt sich Googles Stadia-Team endlich mal wieder vor und hat fünf neue Spiele angekündigt, die in den kommenden Wochen verfügbar sein werden. Die Auswahl der Titel wird die Kritik allerdings nicht verstummen lassen, genauso wenig wie die schwammige Ankündigung.



Zum Start in das neue Jahr hatte Google stark vorgelegt und 120 neue Stadia-Spiele angekündigt , dabei allerdings jegliche Details und Zeitpläne verschwiegen. Das hatte man damals damit erklärt, dass man diese Ehre bzw. Aufgabe den Publishern überlässt, die in einigen Fällen wohl noch an den letzten Feinheiten der Spiele arbeiten. Ob es bis Jahresende tatsächlich 120 Spiele werden bleibt abzuwarten, nun kommen jedenfalls gleich fünf neue dazu.

Google hat nun fünf neue Titel für die Spieleplattform Stadia angekündigt, die im Laufe der nächsten Tage zur Verfügung stehen sollen. Leider wurde bei keinem einzigen dieser Titel ein konkretes Datum genannt, sodass sie genausogut morgen wie auch erst nächste Woche oder nächsten Monat spielbar sein könnten. Ich bin zwar kein Spieler und kenne mich in der aktuellen Titel-Welt nicht aus, würde aber nicht sagen, dass es lang erwartete Titel sind, auf die die große Community lange Zeit gewartet hat.

Die neuen Stadia-Spiele

Lost Words: Beyond the Page

Panzer Dragoon: Remake

Serious Sam Collection

Stacks on Stacks (on Stacks)

Spitlings

Im Folgenden seht ihr die YouTube-Trailer zu den neuen Spielen, die von Googles Stadia-Team veröffentlicht worden sind. Die ersten Spiele dürften vermutlich schon in den nächsten Tagen online gehen – haltet einfach weiter die Augen offen 🙂













