Mit Google Maps auf Zeitreise: So lassen sich sehr viele alte Streetview-Aufnahmen wieder aufrufen (Video)

Das Google Maps Streetview-Team ist seit über einem Jahrzehnt rund um die Welt unterwegs und nimmt ständig neue Fotos für die Straßenansichten der Kartenplattform auf. Dabei konzentriert man sich nicht nur auf neue Gebiete, sondern befährt auch längst digitalisierte Wege in unregelmäßigen Abständen erneut, um das Bildmaterial aktuell zu halten. Die alten Aufnahmen landen aber nicht im Nirvana, sondern lassen sich über ein gut verstecktes Menü wieder aufrufen. Auf zur virtuellen Zeitreise in die Vergangenheit mit Google Maps!



Wer mit Google Maps Streetview virtuell durch Deutschland fährt, macht dabei eine unfreiwillige Zeitreise in die Vergangenheit und sieht Aufnahmen, die mittlerweile zehn Jahre auf dem Buckel haben. Je nach Region sind die Aufnahmen hoffnungslos veraltet oder stehen zumindest nicht mehr in der Qualität zur Verfügung, wie man es von den modernen Google Maps Streetview-Bildern gewohnt ist. Aber auch an anderen Stellen der Welt kann man eine solche Zeitreise unternehmen und interessante Dinge entdecken.

Die Google Maps Streetview-Fahrzeuge sind in einigen Regionen dieser Welt längst keine Besonderheit mehr, denn gerade in urbanen Gebieten können sie im Jahrestakt unterwegs sein und immer wieder neue Aufnahmen der sich ständig verändernden Umgebung anfertigen. In vielen anderen Regionen sind sie durchschnittlich alle zwei Jahre unterwegs und sorgen dafür, dass die Aufnahmen nicht veralten und von den Nutzern auch tatsächlich sinnvoll und verlässlich genutzt werden können.

Google Maps zeigt normalerweise stets die aktuellsten Aufnahmen an und will den Nutzern möglichst zeigen, wie es Heute in der virtuell besuchten Region aussieht. Aber auch die alten Aufnahmen sind nach wie vor vorhanden und nicht etwa in den endlosen verstaubten Google-Archiven verschwunden. Sie sind frei zugänglich und können direkt in der Desktop-Version von Google Maps abgerufen werden. Dort gibt es ein recht gut verstecktes Menü, über das ihr Zugriff auf alle alten Aufnahmen bekommen könnt.

Diese „Back in Time“-Funktion gibt es schon weit über fünf Jahren, aber sie dürfte nur den wenigsten Nutzern bekannt sein – obwohl sie gerade zu Recherchezwecken oder auch der Urlaubsplanung sehr interessant sein kann. Aber auch auf der Suche nach Standorten oder Grundstücken kann es interessant sein. Ist es eine lebendige Region oder hat sich seit zehn Jahren nichts verändert? Google Maps Streetview zeigt es euch.







In obigem Video seht ihr, wie ihr die alten Aufnahmen aufrufen könnt. Hier noch einmal die Anleitung Schritt-für-Schritt.

So lassen sich alte Streetview-Aufnahmen wieder aufrufen

Öffnet Google Maps im Desktop-Browser und öffnet dann die gewünschte Streetview-Ansicht In der Vollbildansicht gibt es links oben die Information über das Datum der Aufnahme Wenn es dort einen Uhr-Button gibt, klickt einmal darauf (wenn nicht, öffnet eine andere Aufnahme) Im neuen Overlay lassen sich nun alle Aufnahmedaten inklusive Vorschaubild auswählen

Wenn das Datum gewechselt und das Menü geschlossen wird, werden auch alle folgenden Aufnahmen bei der Navigation (wenn verfügbar) in der älteren Version angezeigt. Stehen keine weiteren Aufnahmen zur Verfügung, wird automatisch auf die jeweils folgende Zeitstufe gewechselt.

Es ist wirklich Schade, dass Google diese Funktion nicht stärker herausstellt und die Nutzer darüber informiert, wie viele Bilder nur darauf warten, entdeckt zu werden. In Deutschland haben wir davon leider nicht viel, denn hier befinden wir uns auf der Skala ganz am Anfang und es gibt nach wie vor keine neuen Aufnahmen. Möglicherweise ändert sich das in den nächsten Monaten und dann wäre ein solch großer Zeitsprung erst richtig interessant.

Leider steht diese Funktion in der Smartphone-App nicht zur Verfügung, warum auch immer. Weil sie auf dem Desktop seit über fünf Jahren existiert, würde ich nicht davon ausgehen, dass es jemals den Sprung auf das Smartphone schafft.

