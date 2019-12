Google Chrome: Neues Panel zur Steuerung von Medien (Audio & Video) wird für alle Nutzer ausgerollt

Wer im Chrome-Browser mit vielen Tabs arbeitet wird das Problem kennen, das in einem der zahlreichen Tabs ein Medium abgespielt wird, das erst einmal gefunden und gesteuert werden will. In der Vergangenheit hat das Chrome-Team bereits einige Schritte unternommen, diese Situation zu verbessern und nun kommt die nächste große Verbesserung: Ab sofort wird ein neues Panel zur Steuerung von Medien für Chrome 79 ausgerollt.



Der Rollout von Chrome 79 liegt nun schon wieder einige Tage zurück, aber Google bringt auch nachträglich per serverseitigem Update immer wieder mal einige Neuerungen in den Browser – so auch diesmal. Seit gestern wird ein neues Medien-Panel ausgerollt, mit dem sich Audio- und Videodateien sehr einfach steuern lassen, ohne dass der dazugehörige Tab aufgerufen werden muss. Das neue Overlay lässt sich durch das neue Musik-Icon rechts neben der Adressleiste aufrufen und sieht dann folgendermaßen aus.

Das Overlay erinnert sehr stark an die Oberfläche einer statischen Medien-Benachrichtigung unter Android und ist in der Form schon seit einigen Monaten in Chrome OS zu finden. Darüber lassen sich Informationen zum aktuell abgespielten Medium abrufen wie etwa der Titel, Interpret, ein Vorschaubild und einiges mehr, aber auch die Quelle. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten zum Pausieren, Abspielen oder auch für den Sprung nach vor oder zurück.

Der Rollout beginnt ab sofort serverseitig und kommt in den nächsten Tagen bei allen Nutzern von Chrome 79 an.

» Pixel 4: Der neue Google Assistant steuert jetzt den Browser – so lässt es sich aktivieren & nutzen (Videos)

» Google Chrome: Tab versehentlich geschlossen? So lässt sich der zuletzt geschlossene Tab erneut öffnen

[Chrome-Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren