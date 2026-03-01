Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im Februar auf viele Smartphones

Es dürften wohl sehr viele Android-Nutzer zu schätzen wissen, dass Google das Betriebssystem immer wieder und mehrfach pro Monat mit Hintergrund-Updates aktualisiert. Zum Teil enthält dieser Rollout neue Funktionen, die auch an der Oberfläche sichtbar werden. Dank der weiterhin steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss des Monats wie üblich zurückblicken. Der Januar hatte wie erwartet sehr viele interessante Neuerungen zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates in diesem Monat auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat Februar, die Google in vier Wellen ausgerollt hat. Die aktuelle Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Google System Updates im Februar 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.07 (23.02.2026) Entwicklerdienste [Smartphone] Die Funktionen „Autofill mit Google“ und „Credential Manager“ sind jetzt aufeinander abgestimmt, um zu verhindern, dass mehrere Dialogfelder gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch funktioniert das Anmelden oder das Speichern von Passwörtern noch besser. Sicherheit & Notfälle [Wear] Mit dieser Funktion können Sie jetzt Erdbebenwarnungen auf Ihren Wear-Geräten erhalten, auch wenn sie nicht mit dem Smartphone gekoppelt sind. Google Play Store, Version 50.3 (23.02.2026) [Phone] Auf dem Tab „Mein Play“ können Sie jetzt Ihren Fortschritt in Spielen anhand von Trophäen sehen. Google Play-Dienste, Version 26.06 (16.02.2026) Entwicklerdienste [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update werden die visuellen Elemente der Funktion „Erdbebenwarnungen“ verbessert. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung von Verbindungsoptionen.

[Auto, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Aktualisierbarkeit.

[Smartphone, TV] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Akkulaufzeit, des Gerätespeichers und der Netzwerknutzung. Dienstprogramme [Smartphone] Mit der neuen Funktion zur Sicherung lokaler Dateien können Sie Ihre heruntergeladenen Dokumente automatisch in Google Drive speichern. So werden die Dateien geschützt und sind von allen Ihren Geräten aus zugänglich. Android System Intelligence B.22 (16.02.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Private Compute Services, Version B.22 (13.02.2026) [Smartphone] Wartungsupdates. Google Play-Dienste, Version 26.05 (09.02.2026) Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, Wear] Mit diesem Update können Sie festlegen, ob Daten zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Karte angezeigt werden sollen, wenn sie verfügbar sind. Geräteverbindung [Smartphone] Mit diesem Update wird die Einrichtung von Google Home verbessert. Sie erhalten dynamische, gerätespezifische Anleitungen mit Bildern für die Vorbereitung von Geräten und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update werden weitere Reisepässe als Ausweispapiere akzeptiert. Google Play Store, Version 50.1 (09.02.2026) [Auto, Smartphone, TV, Wear] Die Veröffentlichung von Inhalten wird für veraltete EngageSDK-Versionen nicht mehr unterstützt. Google Play-Dienste, Version 26.04 (02.02.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Verbesserte Nutzererfahrung beim Kauf von Google-Kontospeicherplatz. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von sicherheits- und datenschutzbezogenen Prozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Systemverwaltung [Smartphone] Mit dieser Funktion haben wir den Einrichtungsprozess von neuen Geräten optimiert.

