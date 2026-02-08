Genie 3: Googles neues KI-Modell kreiert virtuelle Welten mit nur einem Prompt – ein absoluter Wahnsinn (Video)

Google hat in der vergangenen Woche das neue KI-Modell Gemini Genie 3 für virtuelle Welten erstmals veröffentlicht, mit dem die multimedialen Fähigkeiten erneut auf eine völlig neue Stufe gestellt werden. Doch Genie 3 ist nicht nur eine beeindruckende Demo, sondern hat mit der Fähigkeiten zur Generierung von endlosen Welten ein extrem großes Potenzial. Das reicht von der Unterhaltung über Videospiele bis hin zu einer echten AR-Welt. Man kann sich kaum vorstellen, was damit noch alles möglich sein wird.



Wir haben euch kürzlich das neue KI-Modell Gemini Genie 3 vorgestellt, das seinem Namen alle Ehre macht – denn in puncto Multimedia und Grenzen der KI-Fähigkeiten verschieben ist es sicherlich ein Geniestreich. Meiner ganz persönlichen Meinung nach ist Genie ein absoluter Wahnsinn – und zwar schon jetzt, in der aktuell nur sehr eingeschränkten Form. Wir alle sind von den KI-Fähigkeiten mittlerweile wohl etwas abgestumpft, aber wenn man sich erst einmal auf Genie 3 einlässt und sich die Möglichkeiten der KI-Welten ansieht, kann man einfacher nur staunen.

Genie 3 bietet das, was wir eigentlich erst in etwas fernerer Zukunft gesehen hätten – macht es aber heute schon wahr. Mit nur einem einzigen Prompt lässt sich eine völlig neue Welt generieren. Wer möchte, kommt mit einem einzigen Satz aus und generiert sich aus diesem eine endlose Welt. Sollte es nicht passen, kann alles jederzeit mit weiteren Prompts oder Tools angepasst werden. Diese Welt lässt sich in beliebiger Form durchschreiten und auch interaktiv verändern. Kehrt man zu einer veränderten Stelle zurück, wird dies gespeichert. Dazu kommen Möglichkeiten zur dynamischen Erweiterung, die Welt und deren Aktivitäten per Prompt anzupassen und vieles mehr.

Schaut euch einmal das unten eingebundene Video an, das meine Begeisterung noch einmal ganz neu entfacht hat. Ähnlich wie schon beim Flow-Video – bei dem es ja „nur“ um linear ablaufende Filme geht – ruft das schon wieder einige Wow-Momente hervor. Im Blogpost spricht man davon, dass das noch ganz am Anfang steht. Das ist zu sehen, und kann dennoch beeindruckende. Was mag da noch kommen?









Genie 3 hat ein riesiges Potenzial

Derzeit steht Genie 3 noch für sich selbst und hat keine Anbindung an andere Plattform. Es kann zwar sowohl reale Umgebungen nachbilden als auch Fantasie-Welten erschaffen, die aber nur in der Genie-Umgebung nutzbar sind. Aber das dürfte sich mit dem weiteren Ausbau des Tools ändern und gerade in Kombination mit den gerade im Aufbau befindlichen smarten Brillen der neuen Generation zu einem sehr interessanten Bereich entwickeln. Selbst die von Google gezeigten AR-Möglichkeiten von Android XR wirken nach der Genie-Demo schon wieder veraltet.

Man kann sich gut vorstellen, die smarten Brillen lassen sich als Quelle für diese Welten benutzen und werden praktisch Live übernommen. Oder auch die von Google rund um den Globus angefertigten Streetview-Bilder, die noch einmal ganz neu durchschritten werden können. Weiterer Einsatzbereich: Man müsste nur einmal durch seine Wohnung laufen und hätte diese als vollständige virtuelle Welt abgebildet, inklusive der Möglichkeit, diese virtuell zu erweitern und vollständig zu verändern. Das hat ein riesiges Potenzial für Einsatzgebiete, an die jetzt noch gar nicht zu denken wäre. Als alter Star Trek-Fan kommt man um den Begriff des Holodeck sicherlich nicht herum. Wer es nicht kennt – googelt einmal.

Google weiß natürlich um die Macht dieses Tools und will es nicht ohne Grund vorerst nur eingeschränkt anbieten. Aber man bietet es auch schon jetzt der Wissenschaft und Forschung an. Das öffnet einen ganz neuen Bereich, der bisher kaum denkbar gewesen ist. Es wird spannend sein, diese rasante Entwicklung weiter zu beobachten.

