Abhängigkeit von Google und Co: Europa wappnet sich gegen ‚Horrorszenario‘ der Infrastruktur-Abschatlung

Die Beziehungen zwischen den USA und Europa waren mit Sicherheit schon einmal besser und gleichen seit einigen Monaten einer regelrechten Achterbahnfahrt – mit zunehmend mehr Tiefen als Höhen. Das hat man auch in der EU bemerkt und will verstärkt an einer digitalen Souveränität arbeiten, mit der Europa unabhängiger von US-Diensten werden soll. Ein gigantisches Unterfangen, bei dem auch Google eine wichtige Rolle spielt.



Europa ist im Digitalbereich weitgehend von den USA bzw. den großen Tech-Giganten aus den USA abhängig – das ist keine Überraschung, ist über einen langen Zeitraum gewachsen und hat sich zuletzt immer weiter verschärft. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen die rhetorische Frage gestellt, ob wir zu abhängig von Google sind und habe damit mal wieder ins Schwarze getroffen – denn nun wird dieses Thema endlich auch in Brüssel diskutiert und an Lösungen gearbeitet.

Laut aktuellen Studien hatte der Cloudmarkt in der EU 2024 eine Größe von 25 Milliarden US-Dollar, wobei ganze 83 Prozent in die USA geflossen sind. Die drei Marktführer Amazon, Microsoft und Google kontrollieren mittlerweile 70 Prozent des Marktes im EU-Raum – Tendenz steigend. Dabei ist die Cloud nur eines von vielen Bereichen. Es geht um Infrastruktur, um Betriebssysteme, Zahlungslösungen, weitverbreitete Apps, Kommunikation und vieles mehr. Sobald es ins Digitale geht, kommen wir um die USA nicht herum. Selbst bei europäischen Lösungen kommt oftmals US-Technologie zum Einsatz.

Wie ich bereits in meinem Blogbeitrag ausgeführt hatte, sind wir nicht nur extrem abhängig von US-Diensten wie Google, sondern haben diese auch so tief in unseren digitalen Alltag sowie in die digitale Wirtschaft eindringen lassen, dass es wohl Jahrzehnte dauern würde, dies rückgängig zu machen. In Brüssel beginnt langsam das Rotieren, dabei bräuchte es jetzt Lösungen – und nicht erst in 20 Jahren.

Tatsächlich bereitet man sich wohl auf das ebenfalls von mir beschriebene „Horrorszenario“ vor, bei dem Donald Trump oder ein Nachfolger dem gesamten europäischen Kontinent praktisch auf Knopfdruck das Licht ausschaltet und die digitale Infrastruktur entzieht. Theoretisch wäre das jederzeit möglich. Sollte es einmal soweit kommen, müssen wir gewappnet sein und nicht nur darauf hoffen, dass es schon gut gehen wird…

» Sind wir zu abhängig von Google? Brisante Beziehungen zu den USA sind auch ein digitales Problem (Meinung)

[Der Standard]

