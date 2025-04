Google TV: Änderungen auf der Fernbedienung – neuer Button soll Zugriff auf Free TV / Live TV erleichtern

Die allermeisten Geräte mit Google TV verfügen über eine Fernbedienung, die sich aufgrund von Googles Vorgaben allesamt recht ähnlich sind. Schon bald wird es auf allen Fernbedienungen zu einer Veränderung kommen, denn Google schreibt den Herstellern ab diesem Monat einen neuen Button vor. Dieser führt zum populären Angebote des Live TV / Free TV unter der Google TV-Plattform.



Schon vor längerer Zeit hat Google TV den Live TV-Bereich eingeführt, hinter dem sich je nach Region eine ganze Reihe von TV-Sendern befinden, die über diese Plattform abrufbar sind, aber nicht unbedingt in den Streamingbereich gehören. Weil sich das laut Googles Angaben sehr großer Beliebtheit erfreut, will man es den Nutzern künftig noch leichter machen, diesen Bereich schnell und ohne Umwege zu erreichen. Dafür muss ein neuer Button auf der Fernbedienung her.

Google schreibt allen Herstellern ab April vor, dass alle neuen Geräte einen „Live TV“ oder „Free TV“-Button auf der Fernbedienung haben müssen, wobei sich die Hersteller die verwendete Bezeichnung wohl aussuchen können. Auf obigem Bild seht ihr ein Beispiel, wie dieser Button platziert sein könnte. Ein Druck führt zum angesprochenen Bereich und soll diesen wohl noch weiter promoten, ähnlich wie das mit den Buttons für YouTube, Netflix oder anderen Inhaltspartnern der Fall ist.

Die Vorgabe gilt für alle neuen Geräte, die ab April erstmals auf den Markt kommen. Bereits im Handel gelistete Geräte können also auch weiterhin mit der Standard-Fernbedienung ausgeliefert werden, sodass sich die Verbreitung noch recht lange ziehen kann. Schon heute sollen allerdings viele Fernbedienungen über einen solchen Button verfügen, sodass dieser nicht gänzlich neu ist. Google selbst hat bisher keinen solchen Button im Chromecast oder Google TV Streamer positioniert.

Es ist nicht bekannt, ob diese Vorgabe auch in Regionen gilt, in denen die Live TV-Channels noch gar nicht verfügbar sind oder vielleicht nur eine sehr untergeordnete Bedeutung haben. Und wenn ja, zu welchem Ziel dieser Button als Alternative führen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass man in diesem Bereich nicht nur das Standard-TV unterbringen, sondern zukünftig auch YouTube TV in vielen weiteren Ländern promoten will. Denn YouTube TV ist ein Wachstumsmotor und hat für Google mittlerweile eine große Bedeutung.

