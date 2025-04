20 Jahre YouTube: Die Videoplattform hat 56 Millionen Nutzer in Deutschland – Google nennt viele Statistiken

Googles Videoplattform YouTube feiert in wenigen Tagen den 20. Geburtstag und hat anlässlich dessen eine Reihe von interessanten Statistiken sowie kürzlich genommenen Meilensteinen in Deutschland veröffentlicht. YouTube hat wohl allein in Deutschland 56 Millionen Nutzer, mehr als ein Drittel davon auch am Smart TV und auch die Anzahl der erfolgreichen Kanäle in Deutschland wächst immer weiter.



Gestern hat Google den Start von YouTube Premium Lite in Deutschland angekündigt und anlässlich des bevorstehenden 20. Geburtstags am 23. April eine Reihe von interessanten Zahlen veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen: Laut der Pressemeldung hat YouTube in Deutschland mittlerweile 56 Millionen aktive Nutzer pro Monat, wobei 21 Millionen von diesen die Plattform mindestens einmal im Monat auch am Smart TV nutzen.

In der Creator Community geht es wohl ebenfalls gut voran, denn es gibt 50.000 deutsche Kanäle mit mehr als 10.000 Abonnenten, 9000 Kanäle mit mehr als 100.000 Abonnenten und über 700 Kanäle in Deutschland haben sogar die Marke von einer Million Abonnenten durchbrochen. Es gibt sogar zehn deutsche Kanäle, die die Marke von 10 Millionen Abonnenten durchbrochen haben. Zwei Kanäle, nämlich Younes Zarou und Kurzgesagt, haben sogar die Marke von 20 Millionen Abonnenten durchbrochen.

Dafür feiert sich YouTube nicht nur als Plattform, sondern auch als Bühne für Kreative, Inhalte, Perspektiven und Formate aus ganz Deutschland. Passend zu diesen Meilensteinen und dem Geburtstag wurden noch eine Reihe weitere Fakten veröffentlicht,die ihr in der folgenden Auflistung findet. Dafür darf sich YouTube wohl zurecht feiern.









YouTube ist mit 56 Millionen Nutzern die meistgenutzte Videoplattform in Deutschland

YouTube ist in Deutschland die bevorzugte Videoplattform für die Gen Z

YouTube Shorts erreicht 70 Milliarden tägliche Aufrufe und hat zwei Milliarden angemeldete Nutzer pro Monat weltweit

YouTube hat auf Smart TVs 21 Millionen aktive Nutzer in Deutschland

YouTube erreicht monatliche 10 Millionen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland – das sind 90 Prozent der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe

Von den drei Millionen aktiven Kanälen mit YouTube-Partnerprogramm bestehen mehr als eine halbe Million schon über zehn Jahre

YouTube hat in den letzten drei Jahren mehr als 70 Milliarden Dollar an Creator ausgeschüttet

Pro Minute werden mehr als 500 Stunden Videomaterial zu YouTube hochgeladen (Stand Juni 2022)

Mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit verwenden YouTube Podcasts

MrBeast ist mit 350 Millionen Abonnenten der mit Abstand größte Creator auf der Videoplattform

Cristiano Ronaldo hat mit dem Start seines YouTube-Kanals innerhalb von 90 Minuten mehr als eine Million Abonnenten erreicht – Weltrekord

Das meistgesehen Video aller Zeiten ist nach wie Despacito. Die gesamte Top10 besteht nur aus Musikvideos

Mars, Bosch und Kaufland sind die erfolgreichsten Marken in Deutschland auf YouTube

Mehr als 25.000 vollzeitäquivalente Jobs in Deutschland sind mit dem YouTube-Ökosystem verknüpft

» YouTube Premium Lite: Günstiges Abo startet jetzt für 5,99 Euro in Deutschland – alle Infos zum neuen Paket

» YouTube auf dem Smart TV: Fernsehen ist jetzt die wichtigste Plattform – mehr als Smartphone und Web

Letzte Aktualisierung am 2025-04-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!