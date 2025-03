WhatsApp: So könnt ihr Nachrichten weiterleiten, ohne dass sie als ‚weitergeleitet‘ markiert werden (Tipp)

Der Messenger WhatsApp packt viele praktische Funktionen in eine simple Oberfläche, die von den meisten Nutzern auch ohne großes Studium bedient werden kann. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, einen Inhalt an einen anderen Kontakt weiterzuleiten, was in wenigen Schritten möglich ist. Heute zeigen wir euch, wie ihr einen Inhalt ohne den automatischen Hinweis „weitergeleitet“ weiterleiten könnt.



Vor wenigen Tagen hatte ein Update für Google Messages eine Weiterleiten-Funktion im Gepäck, mit der sich Inhalte aus einer Konversation sehr einfach an einen anderen Kontakt weiterleiten lassen. Google Messages kopiert damit wie mittlerweile üblich die WhatsApp-Umsetzung, die wir uns anlässlich dessen einmal etwas näher ansehen wollen. Bei WhatsApp ist es so, dass die Nutzung der Funktion auch für den Empfänger sichtbar wird.

Leitet ihr einen Inhalt weiter, erscheint direkt über dieser Nachricht der Hinweis „weitergeleitet“. Das ist zwar kein großes Problem, aber in manchen Fällen möchte man vielleicht nicht, dass die andere Person darüber informiert wird. Standardmäßig gibt es keine Möglichkeit, diesen Hinweis zu umgehen, der eigentlich als eine der zahlreichen Schutzfunktionen von WhatsApp fungiert. Dennoch gibt es einen Weg, mit dem ihr Inhalte an eine andere Person senden könnt, die so aussehen, als würden sie direkt von euch stammen.

Um etwas ohne diesen Hinweis weiterzuleiten, müssen wir einen geringfügig längeren Weg gehen und dafür den Umweg über das Android-Betriebssystem nutzen. Im Normalfall gehen dabei keine Formatierungen oder Inhalte verloren, aber dennoch solltet ihr bei den ersten Nutzungen darauf achten, ob alles in der Form ankommt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und wie funktioniert das jetzt?









Um einen Inhalt ohne Weiterleitungshinweis weiterzuleiten, nutzen wir einfach die Teilen-Funktion von WhatsApp und des Android-Betriebssystems. Haltet dafür die gewünschte Nachricht, die Nachrichten oder auch die Medien gedrückt und tippt dann im oben erscheinenden Menü auf die drei Punkte. Es öffnet sich ein weiteres Menü, in dem ihr nun den Punkt „Teilen“ auswählt. Jetzt wählt ihr im Android-Menü wieder „WhatsApp“ aus und tippt dann auf den gewünschten Kontakt. Auf diesem Weg nutzen wir die Systemfunktion zum Teilen von Inhalten und umgehen praktisch die interne WhatsApp-Lösung.

Obwohl ihr die WhatsApp-Oberfläche nicht verlasst, wird der Inhalt über die Brücke des Betriebssystems geleitet und ist dadurch für WhatsApp ein neuer Inhalt. Aus diesem Grund wird es auch keinen Weitergeleitet-Hinweis geben, weil es eben gar keine Weiterleitung ist. Dass ihr als Quelle und Ziel dieselbe App verwendet, spielt dabei keine Rolle und wird von WhatsApp nicht registriert.

Probiert das einfach einmal aus, vielleicht könnt ihr das irgendwann einmal gebrauchen.

