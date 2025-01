Google Lookout: Update für die smarte Bilderkennung – Nutzer können jetzt Fragen zum gescannten Bild stellen

Die smarte Bilderkennung Google Lookout steht schon seit langer Zeit für Android bereit und ermöglicht es sehbehinderten Nutzern, sich Fotos und deren Inhalt erklären zu lassen. Jetzt erhält diese starke visuelle Unterstützung ein Update, das schon vor langer Zeit angekündigt wurde und jetzt für alle Nutzer in englischer Sprache ausgerollt wird. Es lassen sich konkrete Fragen zum Foto bzw. dessen Motiv stellen, die von der Gemini-basierten KI beantwortet werden.



Die Android-App Google Lookout kann für darauf angewiesene Nutzer ein wahrer Segen sein, denn mit dieser lassen sich ausgewählte Bilder und Fotos beschreiben. Diese Beschreibungen können eine starke visuelle Unterstützung für die Nutzer bieten, die die Bilder nicht so gut oder gar nicht erkennen können. Viele Webseiten haben auch heute noch keinen ALT-Tag zur Bildbeschreibung oder nutzen diesen nur sehr wortkarg, sodass es für visuell eingeschränkte Nutzer schwierig wird. Google Lookout kann solche Bilder beschreiben und zumindest eine grobe Zusammenfassung geben.

Jetzt rollt man ein Update aus, mit dem das Bild noch deutlich genauer analysiert wird als bisher. Die Nutzer können ein Bild hochladen und sich anschließend nicht nur KI-basiert beschreiben lassen, sondern auch Fragen dazu stellen. Im Beispiel ist zu sehen, dass man die KI danach befragen kann, ob der Hund verspielt/spielerisch aussieht. Etwas, das man in der vorherigen Bildbeschreibung nicht erfahren konnte. Für die Nutzer ein enormer Zugewinn an Komfort und in diesem Fall gar Qualität der Teilnahme an den visuellen Möglichkeiten.

Bisher war es natürlich ein schmaler Grat zwischen kompakter Beschreibung und vielen Details, der auch von Menschen nur schwer genommen werden konnte. Es hängt stets vom Motiv und vielleicht auch dem Bezug zum Nutzer ab, ob eine sehr umfangreiche oder nur eine grobe Beschreibung gewünscht ist. Durch die Möglichkeit zur Fragestellung ist das einfacher zu lösen.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es zuvor einige Monate etwas breiter getestet wurde. Jetzt bietet man es für alle Nutzer in englischer Sprache, wobei man allerdings schon vor Monaten eine baldige deutsche Unterstützung angekündigt hat.

» Google Lens: So könnt ihr das Kamerabild analysieren und Fragen stellen – neue Funktion ist jetzt da (Video)

Letzte Aktualisierung am 2025-01-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]