Pixel: Diese Smartphones und Tablets wird Google bis 2027 vorstellen – neue Roadmaps verraten viele Geräte

Google hat das Pixel-Portfolio in den letzten Jahren deutlich wachsen lassen und bringt mittlerweile mehr als ein halbes Dutzend Geräte pro Jahr auf den Markt – Tendenz auch zukünftig steigend. Aus einer Reihe von geleakten Roadmaps sowie Einblicken der Tensor-Abteilung geht jetzt hervor, welche Smartphones Google in den Jahren 2025, 2026 und gar schon 2027 auf den Markt bringen will. Die Listen dürfen wie üblich recht zuverlässig sein.



Erst vor knapp drei Monaten hat Google die Pixel 9-Smartphones in gleich vier unterschiedlichen Varianten vorgestellt und nur zwei Monate zuvor das Pixel 8a als Budget-Gerät auf den Markt gebracht. Spätestens an diesem Punkt widmet sich das Pixel-Team voll und ganz den zukünftigen Produkten für das kommende Jahr und auch den Jahren darauf. Gerade erst hatten wir euch aufgelistet, welche Pixel 10-Smartphones kommen werden und jetzt können wir noch etwas weiter in die Zukunft blicken.

Ein vor wenigen Tagen publizierter umfangreicher Tensor-Leak hat uns bereits viele neue Pixel Kamera-Tricks verraten und gibt uns nun zusätzlich Auskunft darüber, mit welchen Geräten für die Jahre 2026 und auch 2027 zu rechnen ist. Zwar geht die Liste noch nicht ins letzte Detail und verrät auch keine Produktnamen, aber sie hält die wichtigsten Informationen bereit, um die Geräte in das bekannte Portfolio einordnen zu können.

An den Bezeichnungen wird man mutmaßlich nicht rütteln. Denn mittlerweile wissen wir, dass die nächstjährigen Smartphones „Pixel 10“ und nicht „Pixel X“ heißen werden – was eine gute Chance für eine geänderte Namensgebung gewesen wäre. Man hat sie nicht genutzt, also wird es ziemlich sicher auch beim Pixel 11 und Pixel 12 keine Änderungen geben.

Große Überraschungen sind auf der Liste nicht zu finden, aber dennoch gibt sie uns einen Ausblick darauf, was uns erwartet. Die hohen Investitionen in die Pixel-Serie gehen weiter und werden somit auch zukünftig viele Smartphones sowie auch Tablets hervorbringen. Bitte beachtet, dass die Pixel Watch sowie die Pixel Buds nicht Teil der Liste sind. In diesen Serien erwarten wir perspektivisch aber auch keine größeren Anpassungen.









Pixel-Geräte für 2025:

Pixel Tablet 2

Pixel 9a ( Tegu )

) Pixel 10 ( Frankel )

) Pixel 10 Pro ( Blazer )

) Pixel 10 Pro XL ( Mustang )

) Pixel 10 Pro Fold (Rango)

Pixel-Geräte für 2026:

Pixel 10a

Basis-Smartphone (Pixel 11)

Premium-Smartphone (Pixel 11 Pro)

Foldable-Smartphone (Pixel 11 Pro Fold)

Pixel-Geräte für 2027 HJ1:

Einsteiger-Smartphone (Pixel 11a)

Tablet (Pixel Tablet 3)

Pixel 12-Smartphones (noch keien Detailinfos)

Die Grundstruktur der Pixel-Serie sollten sich in den nächsten drei Jahren nicht ändern. Google wird wohl weiterhin zwei bis drei Flaggschiff-Smartphones bringen, parallel dazu stets ein Foldable und im darauffolgenden Jahr den entsprechenden Budget-Ableger. Gleichzeitig mit dem Budget-Gerät soll es alle zwei Jahre ein Pixel Tablet mit dem Tensor des Vorjahres geben (2025 und 2027).