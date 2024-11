Google Maps: Neue Funktionen für Routenplanung und Navigation – Spurführung, Parken und Zwischenstopps

Gerade erst hat die Kartenplattform Google Maps die Marke von zwei Milliarden Nutzern durchbrochen, da erhalten diese schon wieder neue Funktionen rund um die Routenplanung und Navigation. In einer großen Herbstwelle hat Google jetzt zwei große Brocken angekündigt, mit denen die Nutzer entspannter an ihr Ziel gelangen sollen: Man will Zwischenstopps in den unterschiedlichsten Kategorien vorschlagen, die Spurführung optimieren und bei der Parkplatzsuche helfen.



Die Google Maps Navigation führt Tag für Tag Millionen von Nutzern an ihr gewünschtes Ziel und gehört gerade im Auto zu einer der Standardlösungen. Jetzt gibt es ein großes Update, das es dem Fahrer noch leichter machen soll, sicher und entspannt an sein Ziel zu gelangen. Entspannt auch im Sinne von ausgeruht, nicht gelangweilt sowie durch eine detaillierte Spurführung auch einer sicheren Fahrweise. Hier die drei neuen Features:

Empfohlene Zwischenstopps

Das Hinzufügen von Zwischenstopps während der Routenplanung ist seit vielen Jahren möglich und macht es sehr bequem, auch auf dem Weg zum Ziel unterschiedliche Punkte anzufahren. Häufig wird das wohl dafür verwendet, um Pausen einzuplanen oder Ortschaften zu erkunden. Diesen Prozess könnte die Google Maps Routenplanung nun automatisieren: Nach dem Tap auf „Zwischenziel hinzufügen“ sollen jetzt diverse Sehenswürdigkeiten, Raststätten oder Restaurants vorgeschlagen werden, an denen der geplante Weg vorbeiführt oder die nur durch einen geringen Umweg zu erreichen sind.

Auch „malerische Orte“ sollen vorgeschlagen werden, um die Routenführung perfekt zu machen. Dank der Bewegungsdaten und Bewertungen der riesigen Maps-Community könnte da sicherlich der eine oder andere lohnende Zwischenstopp dabei sein, an dem man sonst unwissend vorbeigefahren wäre.

» Mehr Infos zu den Gemini-basierten Zwischenstopps









Detaillierte Spurführung

Die Google Maps Navigation kann schon seit langer Zeit über die Anzahl der Spuren informieren und den Nutzern anhand einer Grafik zeigen, in welcher Spur sie sich befinden sollten. Erst vor wenigen Wochen wurde die Spurinfo vergrößert und jetzt erweitert man diese auch auf die Karte: Straßen sollen jetzt deutlicher als bisher Spuren, Zebrastreifen, Verkehrsinseln und andere Dinge zeigen. Diesen Detailgrad nutzt man dafür, um mit der bekannten blauen Navigationslinie darüber zu informieren.

Wenn die blaue Linie einen Spurwechsel macht, ist das vielleicht im Gesamtbild nicht so einfach zu erkennen, doch der Wechsel auf die andere Spur sollte im Verlauf der gerade Linie sichtbar werden. Eine Information über den erforderlichen oder empfohlenen Spurwechsel gibt es bisher noch nicht.

Parkplatz finden und Navigation bis zum Ziel

Weil die Navigation nicht mit der Ankunft endet, geht diese auch bei Google Maps jetzt auf Wunsch noch weiter: Die Navigation soll Parkplätze in der Nähe vorschlagen und nach erfolgtem Einparken die Fußgängernavigation bis zum Eingang des gewünschten Ziels zeigen.

» Google Maps & Gemini: KI schlägt jetzt Ausflugsziele und Zwischenziele für die Routenplanung vor (Videos)

[Google-Blog]