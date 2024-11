Android Auto: Google bringt einige neue Apps auf die Infotainment-Plattform – neue Telefon-Apps kommen

Googles Infotainment-Plattform Android Auto ermöglicht die Nutzung einiger vom Smartphone bekannter Apps und Funktionen direkt auf dem Display im Fahrzeug. Der Umfang der unterstützen Apps wurde schon mehrfach schrittweise erweitert und jetzt steht die nächste Öffnung vor der Tür, auf die viele Nutzer gewartet haben dürften: Die Verwendung alternativer Telefon-Apps.



Die Schwerpunkte von Android Auto liegen in der Navigation, dem Entertainment sowie in der Kommunikation, daher sind diese auch seit jeher Hauptbestandteil der Plattform. Während die ersten beiden Bereiche in den letzten Jahren immer mehr geöffnet wurden, sieht es bei vor allem bei der sprachlichen Kommunikation noch nicht ganz so gut aus, doch das soll sich bald ändern. Ein Teardown der aktuellen Version Android Auto 13.x hat ergeben, dass die Unterstützung von weiteren Telefon-Apps Einzug halten soll. Bisher lassen sich nur Anrufe von wenigen anderen Apps entgegennehmen, aber keine ausgehenden Anrufe starten.

Jetzt besagen die Strings im Teardown, dass Nutzer schon bald weitere Dialer installieren und verwenden können. Mit diesen soll es dann auch möglich sein, Anrufe zu starten. Über die Voraussetzungen für Nutzer und App-Entwickler ist noch nichts bekannt, grundsätzlich hat Google das Ganze aber auch schon angekündigt. Denn vor einigen Monaten hat man die Möglichkeit in Aussicht gestellt, WhatsApp-Anrufe starten zu können – allerdings erst „bald“ und zunächst auch nur auf Pixel- und Samsung-Smartphones. Mittlerweile ist es für viele Nutzer verfügbar, aber der breite Rollout lässt noch auf sich warten. Oftmals ist es gar so, dass Android Auto die Funktion zwar benennt, dann aber selbst nicht ausführt.

Vermutlich werden nur die wenigsten Nutzer eine alternative Telefon-App für klassische Anrufe verwenden wollen. Die zusätzliche Unterstützung für Anrufe innerhalb von Messenger-Apps wäre aber ein großer Schritt in die richtige Richtung und könnte viel mehr Flexibilität bieten als bisher. Wann mit einem Rollout zu rechnen ist, lässt sich auf Grundlage der Strings leider noch nicht sagen.

