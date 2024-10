Google Telefon: Abschied vom Swipe-Button – Google bringt neue Buttons zum Annehmen und Ablehnen

Die Android-App Google Telefon hat gar nicht so viele Aufgaben zu erfüllen, wurde aber dennoch zuletzt mehrfach mit größeren Updates ausgestattet – und jetzt steht die nächste Anpassung vor der Tür. Die neue Version ändert das Verhalten der Buttons bei einem eingehenden Anruf und dürfte damit vor allem in den ersten Tagen und Wochen bei vielen Nutzern zu Verwirrung und vielleicht so manchem nicht-angenommenen Anruf führen.



Wenn ein Anruf auf einem Smartphone eingeht, dürften die meisten Nutzer schnell darauf reagieren wollen: Annehmen, Ablehnen oder Klingeln lassen und Ton ausschalten. bei Google Telefon war es viele Jahre so, dass die beiden Aktionen zum Annehmen und Ablehnen nur per Swipe genutzt werden konnten – ähnlich wie beim Wecker. Es gibt nur ein Telefon-Icon, das man durch den Wisch nach oben zum Annehmen des Anrufs und durch den Wisch nach unten zum Ablehnen des Anrufs bringen kann.

Diese Swipe-Lösung hat sicherlich Vorteile, aber interessanterweise ist Google mit diesem System mittlerweile recht allein, denn andere große Hersteller setzen schon seit langer Zeit wieder auf Buttons. Das scheint nun auch das Google Telefon-Team dazu veranlasst zu haben, das Konzept zu ändern. Wie ihr auf obigem Screenshot einer in Entwicklung befindlichen Version sehen könnt, gibt es hier zwei Buttons, die lediglich angetippt werden müssen.

Beides hat sicherlich Vorteile und Nachteile, wobei bei der Button-Lösung natürlich das versehentliche Annehmen oder Ablehnen der größte Nachteil wäre. Doch ich denke, dass die meisten Nutzer geübt genug sind, ihr Smartphone an anderer Stelle aus der Tasche zu holen. Die neue Oberfläche dürfte im Laufe der nächsten Wochen ausgerollt werden.

