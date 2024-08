Pixel Watch: Update für viele Smartwatches – Google rollt das August-Update jetzt für alle Nutzer aus

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch und Pixel Watch 2: Noch vor der Veröffentlichung des Android-Updates für die Pixel-Smartphones, kommen schon jetzt die Smartwatch-Nutzer in den Genuss des August-Updates. Das Update, das diesmal wieder für beide Smartwatch-Generationen parallel ausgerollt werden soll, sorgt für erhöhte Sicherheit, mehr Performance und wird erst im nächsten Monat wieder funktionell nachlegen.



Google hat das August-Update für die Pixel Watch und die Pixel Watch 2 veröffentlicht. Viele Besitzer einer Pixel-Smartwatch der ersten und zweiten Generation bekommen das Update angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. Enthalten ist lediglich der monatliche Fix, denn ein funktionelles Update ist in diesem Monat nicht zu erwarten – zumindest nicht zu Beginn des Monats. Das kann sich aber noch anlässlich des nächstwöchigen Events ändern. Und vielleicht wird schon der August mit der erwarteten Pixel Watch 3-Vorstellung Neues bringen.

Sicherheitsupdate

Google Pixel Watch: TWD9.240805.001.A2

The August 2024 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.