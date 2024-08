Android: Suchanfragen im Inkognito Modus starten – neues Suchleiste-Feature im Testlauf (Screenshots)

Der in Google Chrome integrierte Inkognito Modus ist auch unter Android sehr einfach über einen entsprechenden Eintrag im Chrome-Menü oder über das Kontextmenü aufzurufen. Jetzt wird eine neue Möglichkeit innerhalb der Google-App getestet, mit der die Nutzer eine Suchanfrage direkt in einem solchen privaten Tab starten können. Im Testlauf gibt es dafür eine Verknüpfung unter der Suchleiste.



Der Aufruf des Inkognito Tab in Google Chrome ist schnell erledigt, muss aber natürlich vorab erfolgen. Doch weil sich unter Android an vielen Stellen eine Suchanfrage absenden lässt, deren Ergebnisse im Chrome-Browser geöffnet werden, kann es schnell unbequem bis unmöglich werden. Um eine Suchanfrage direkt in einem solchen Tab starten zu können, hat man jetzt einen interessanten Testlauf gestartet, den ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.

Es gibt einen neuen Inkognito-Button, der direkt über der Tastatur-App eingeblendet wird. Mit diesem lässt sich die Suchanfrage direkt in einem Inkognito Tab des Chrome-Browsers für Android starten. Beim ersten Aufruf gibt es eine kurze Erklärung der wichtigsten Details zu diesem Modus, sodass die Nutzer es nicht erneut falsch verstehen. Einen Eintrag im Suchverlauf gibt es trotz Eingabe in der Google-Suchleiste nicht. Das ist sicherlich auch das Verhalten, das sich die Nutzer erwarten.

Derzeit ist es ein Testlauf, der sich für einige Nutzer der aktuellen Beta der Google-App zeigt. Die aktuelle Umsetzung sieht nicht ganz final aus, am Konzept dürfte man aber wohl festhalten wollen und könnte es daher demnächst für alle Nutzer freischalten.

