Google investiert in Emojis: Neue Bildchen kommen, Emoji Kitchen-Meilenstein, Wallpaper, Download & mehr

Anlässlich des World Emoji Day, der vor einigen Tagen stattfand, hat Google eine Reihe von interessanten Informationen und Fakten rund um die populären Bildchen veröffentlicht. Man gibt einige Einblicke in die Entstehung von Emojis, deren Bedeutung und hält auch eine Ankündigung sowie den von uns bereits vermeldeten Emoji Kitchen-Meilenstein bereit. Es zeigt sich erneut, dass Google sehr viel in Emojis investiert.



Am 17. Juli war World Emoji Day, der seit langer Zeit auch von Google in irgendeiner Art und Weise zelebriert wird. Denn als größter Plattformbetreiber, als Messaging-Anbieter, als führender Browser und einigen weiteren Aktivitäten spielt man natürlich eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Emojis. In diesem Jahr hat man sich dazu entschieden, zehn interessante Fakten rund um die Bildchen zu veröffentlichen. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung.

1. Neue Emojis kommen

Auch in diesem Jahr hat das Unicode-Konsortium wieder neue Emojis eingeführt. Version 16 bringt die obige Auflistung von Emojis mit. Google wird diese ab September als Web Font anbieten, ab März 2025 auf Android-Smartphones und ab Anfang 2025 in vielen Google-Produkten.

2. Neue Emojis brauchen Zeit

Es kann ein oder zwei Jahre dauern, bis ein Emoji umgesetzt wird. Denn von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung durch das Unicode-Konsortium sind einige Hürden zu nehmen und Wege zu beschreiten. Das liegt vor allem daran, weil Emojis eine Einbahnstraße sind: Einmal eingeführte Bildchen dürfen „nie wieder“ entfernt werden – sie sind also dauerhaft. Zumindest so lange, wie das Unicode-Konsortium besteht.

3. Emoji Kitchen knackt Meilenstein

Das Emoji Kitchen hat kürzlich die Marke von 100.000 Bildchen geknackt. Es gibt also mehr als 100.000 Variationen von Emoji-Kombinationen, die von den Google-Designern geschaffen wurden. Auch hier: Tendenz steigend.

» Alle Infos zum Emoji Kitchen Meilenstein









4. Emoji Kitchen in der Websuche

Ihr könnt Googles Emoji Kitchen seit längerer Zeit auch direkt in der Google Websuche nutzen und seid nicht nur auf Android und Gboard beschränkt. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

5. YouTube Shorts Emoji-Effekte

YouTube Shorts wird in Kürze ein Update erhalten, mit dem sich die Emoji Kitchen-Späße auch in die Kurzvideos integrieren lassen. Dazu könnt ihr die Emojis auswählen, als Sticker platzieren und müsst dann eine Kopfbewegung machen, um diese zusammenzufügen.

6. Google Maps Emoji-Reaktionen

Google Maps erlaubt es Nutzern seit einiger Zeit, auf Listen und Kommentare mit einem Emoji zu reagieren. In einigen Fällen soll Google Maps dabei selbst aktiv werden und ein neues Emoji per Kitchen erstellen, das ausgewählt werden kann.

7. Emoji Wallpaper unter Android

Es war eines der Highlights von Android 14 auf den Pixel-Smartphones: Nutzer können auf Basis eines oder mehrerer Emojis einen Wallpaper von der Künstlichen Intelligenz generieren lassen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.









8. Emoji Kitchen funktioniert wie eine Sprache

Viele Emojis sind so codiert, dass sie buchstäblich zwei Emojis miteinander kombinieren. Das Emoji „Herz in Flammen“ ist beispielsweise eine Kombination aus Herz- und Feuer-Codepunkten. Diese Zeichenfolgen erzeugen ein sogenanntes „Glyph“ und werden in der Typografiebranche als „zwj-Sequenz“ bezeichnet.

9. Emojis sind eine Schriftart

Streng genommen sind Emojis keine Bilder, sondern eine Schriftart. Also Zeichen einer Schriftart, die eben etwas anders aussehen als die üblichen Symbole und Buchstaben. Google bietet mit Noto eine eigene Emoji-Schriftart an, die frei eingebunden werden kann.

10. Emoji-Ethik ändern

Unter Android ist es jetzt möglich, sowohl Geschlechter als auch Hauttöne dauerhaft zu ändern und nicht bei jeder Auswahl neu festlegen zu müssen. Das Betriebssystem merkt sich die Auswahl und bietet stets zuerst das entsprechende Emoji an.

[Google-Blog]