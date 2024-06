Android & Windows: Microsoft ermöglicht jetzt den schnellen Dateiversand vom Rechner zum Smartphone

Microsoft versucht sich schon seit längerer Zeit daran, die beiden Welten Desktop und Smartphone miteinander zu verbinden, wobei man hauptsächlich auf Phone Link setzt. Jetzt macht die App einen großen Sprung und ermöglicht es Beta-Nutzern, beliebige Dateien bequem vom Rechner zum Android-Smartphone zu senden. Zumindest in dieser Richtung eine direkte Konkurrenz zu Googles Quick Share.



Mit Phone Link hat Microsoft schon vor Jahren eine Möglichkeit geschaffen, sich Benachrichtigungen vom Smartphone am Windows-Rechner anzusehen, Nachrichten zu schreiben, Telefonate zu führen oder auch auf die letzten Fotos zuzugreifen. Das ist alles ganz nett, aber in vielen Fällen ist es vor allem der schnelle Dateiversand zwischen den beiden Gerätewelten, den die Nutzer wirklich möchten. Einen solchen bietet Microsoft jetzt in Richtung Smartphone.

Mit der aktuellen Version von Phone Link können Beta-Nutzer sehr einfach Dateien vom Windows-Rechner an das Android-Smartphone senden. Dafür gibt es den neuen Eintrag „My Phone“ im Teilen-Kontextmenü. Interessanterweise nennt man die ganze Funktion „Nearby Share“, also genau so, wie bis vor wenigen Monaten noch Googles neues Quick Share geheißen hat. Ob das Zufall ist oder einfach als naheliegende Bezeichnung verwendet wird, lässt sich schwer bewerten.

Auf diesem einfachen Weg funktioniert das derzeit nur in die Richtung vom Computer zum Smartphone. Wer mehrere Smartphones nutzt, dürfte dort übrigens mehfach „My Phone“ lesen und erst einmal keine Möglichkeit haben, dieses einem bestimmten Gerät zuzuordnen.

» ChromeOS auf Pixel-Smartphones: Google testet neuen Desktop-Anlauf mit Android und ChromeOS (Videos)

Letzte Aktualisierung am 4.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[AndroidPolice]