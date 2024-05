Android Auto & Google Built-In: Videostreaming, Zocken und Google Cast im Auto – viele neue Apps kommen

Auf der Infotainment-Plattformen Android Auto und dem großen Betriebssystem-Bruder Android Automotive mit Google Built-In lassen sich viele Apps aus wichtigen Kategorien direkt am Display im Auto nutzen – und schon bald soll die Auswahl weiter wachsen. Google will die strenge Regulierung weiter zurückfahren und sowohl Spiele als auch Videostreaming und gar Google Cast erlauben.



Noch mehr App-Kategorien für Android Auto und Google Built-In

Auf den Infotainment-Plattformen ist die App-Auswahl im Vergleich zu Smartphones bescheiden, denn Google hält nach wie vor den Finger drauf und erlaubt nur wenige App-Kategorien. Auch in den wenigen Kategorien nur ausgesuchte Anwendungen, die aufgrund der strengen Vorgaben oftmals sehr ähnlich aussehen. Das wird sich aufgrund des Einsatzorts auch in Zukunft nicht ändern, aber dennoch wird die Anzahl der Kategorien erweitert – interessanterweise hauptsächlich in den ablenkenden Bereichen, wie ihr der folgenden Tabelle entnehemn könnt.

Videostreamingplattformen und Spiele

Android Auto und Android Automotive erhalten neue Videostreamingplattformen. Konkret angekündigt hat man erst einmal die beiden US-Streamingplattformen Max und Peacock. Außerdem hat man im Spielebereich den Start von Angry Birds für die Automotive-Plattform in Aussicht gestellt. Nutzer des klassischen Android Auto müssen sich dafür noch etwas länger gedulden, dürfen dafür aber schon bald die Uber-App nutzen, die sowohl für Fahrer als auch Beifahrer interessant sein kann. Diese bietet sowohl den Zugang zur Uber-Plattform als auch eine Vollbild-Navigation, sodass diese für Uber-Fahrer zur Dauer-App werden kann.

Adaptive Apps ohne Entwicklungsaufwand

Dank des adaptiven Android-Designs, das von vielen Android-Apps genutzt wird, soll die App-Auswahl schon bald deutlich ansteigen, ohne dass die Entwickler größere Veränderungen vornehmen müssen. Damit richtet sich Google natürlich auch an die Entwickler selbst. Aber auch rund um das Videostreaming gibt es interessante Ankündigungen, auf die so mancher Nutzer bereits gewartet haben dürfte:









Google Cast im Auto

Google Cast kommt zu Android Automotive mit Google Built-in. Autofahrer werden in Kürze die Möglichkeit haben, die Plattform als Cast-Empfänger zu verwenden, so wie man das vom Chromecast, zum Teil vom heimischen Fernseher mit Cash-Unterstützung und anderen Empfängern gewohnt ist. Damit sollten sich viele Videostreaming-Apps oder auch Webapps per Chrome-Browser vom Smartphone oder Tablet auf das Auto-Display übertragen lassen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn das Fahrzeug im Parkmodus ist. Sobald die Fahrt beginnt, ist sprichwörtlich schluss mit lustig, denn dann wird die Übertragung beendet. Gilt natürlich ebenso für Spiele.

Man wird das zuerst für Fahrzeuge der Marke Rivian ausrollen und will es später auch für andere Marken anbieten, wobei man weder einen Zeitplan noch mögliche Partner nennt. Das deutet nicht darauf hin, dass es noch in diesem Jahr passieren wird.

Bei Android Auto gibt es rein funktionell erst einmal nichts Neues zu verkünden, sondern hauptsächlich die Öffnung für weitere Apps und die Kompatibilität mit anderen Produkten. Wir dürfen gespannt sein, was die App-Entwickler daraus machen.

