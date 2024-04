YouTube: Monetarisierung mit Optimierungspotenzial – Google verdient deutlich weniger als Instagram

Googles Videoplattform YouTube finanziert sich zu einem großen Teil über Werbeanzeigen, die rund um die Videos eingeblendet werden und in letzter Zeit in immer höherer Dosis ausgespielt werden. Dennoch zeigt sich, dass Google aus finanzieller Sicht wohl noch nicht das Maximum herausholt, denn die Konkurrenz verdient wohl deutlich mehr an den Nutzern. Krösus in diesem Bereich ist nach wie vor Instagram.



Wenn man die Nutzer ohne Premium-Abo fragt, dann würden sie sicherlich behaupten, dass YouTube sehr viel Werbespots ausspielt, sodass sich immer mehr von einem YouTube Premium-Abo überzeugen lassen. Auch bei Instagram wird nicht zu knapp geworben, doch gefühlt sind die Spots dort nicht ganz so lästig wie bei YouTube – und das ist wohl auch das Geheimnis der folgenden Zahlen, die in der Form in den letzten Jahren immer wieder publik geworden sind.

Ein Vergleich der Quartalszahlen von Google und Facebook zeigt, dass Instagram im Jahr 2021 ganze 32 Milliarden Dollar durch Werbung eingenommen hat und YouTube „nur“ 28,8 Milliarden Dollar. Angesichts der Tatsache, dass YouTube auf allen Plattformen genutzt wird und Instagram hauptsächlich nur auf dem Smartphone, ist das schon überraschend. In den Jahren zuvor sah es ähnlich aus: 2020 hat Instagram 22 Milliarden Dollar eingespielt und YouTube nur 19,7 Milliarden. 2019 hat Instagram 17,9 Milliarden Dollar vermeldet und YouTube nur 15,1 Milliarden Dollar.

Bei diesen Zahlen ist zu beachten, dass nur die Werbeeinnahmen miteinander verglichen werden und nicht die weiteren Umsätze. Denn YouTube Premium dürfte vor allem in den letzten zwei bis drei Jahren einen enormen Anteil haben (Google hat gerade erst 100 Millionen Music Premium-Nutzer vermeldet), der bei diesen Zahlen nicht betrachtet wird. Schon vor einigen Monaten hatten wir euch gezeigt, dass YouTube umgerechnet auf die Nutzungszeit von allen großen Social Media-Plattformen am wenigsten verdient.

