Wear OS: Ein pixeliges Watch Face im bekannten Nothing-Design – ein echter Hingucker am Handgelenk

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS bietet allen Nutzern die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit umfangreich anzupassen und mithilfe der Watch Faces vollständig auszutauschen. Heute stellen wir euch ein Wear OS Watch Face vor, das einen recht simplen Stil mitbringt, aber durch seine Darstellung und die Anlehnung an eine bekannte Marke zu einem echten Hingucker am Handgelenk wird.



Das heute vorgestellte Ziffernblatt bringt einen Stil auf die Smartwatch, der vielen Menschen wohlbekannt sein dürfte, aber dennoch noch nicht so häufig im Play Store zu finden ist: Die pixelige Darstellung, die man von alten Displays kennt, die auch heute noch recht weit verbreitet und vor allem in der Öffentlichkeit zu finden sind. Insbesondere bei Lauftexten im Schaufenster könnte man es fast noch als Standard beschreiben. Und diesen Stil kann man nun auch am Handgelenk tragen – angelehnt an das bekannte Design der Tech-Marke Nothing.

Das Nothing 2A Watch Face teilt den Hintergrund in ein unsichtbares Raster, bei dem dann die jeweiligen Punkte beleuchtet sind, um die Uhrzeit und weitere Informationen darzustellen. Das funktioniert bei der sehr groß und zentral dargestellten Uhrzeit sehr gut und ergibt den gewünschten Effekt. Bei den kleineren Darstellungen gibt es eine eigene Gittergröße, die auf die darzustellende Information angepasst ist, sich aber dennoch sehr gut mit dem großen Uhrzeit-Gitter verträgt. Anders wäre es nicht möglich, die Zahlen lesbar zu halten oder umgekehrt die Uhrzeit in einer akzeptablen Form darzustellen.

Neben der Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format lässt sich das Datum in unterschiedlichen Formaten darstellen, die direkt am oberen Rand platziert sind. In einer Reihe unter der Uhrzeit lassen sich drei weitere Informationsquellen anzapfen und darstellen, so wie man das von vielen anderen Watch Face gewohnt ist.









Zusätzlich zu den Einstellungsmöglichkeiten für die dargestellten Informationen gibt es die Möglichkeit, die Farben festzulegen sowie auf Wunsch die Sekunden in analoger Form durch einen Ring am äußeren Rand der Smartwatch zu zeigen. Das gibt einen netten Effekt und natürlich wird auch dieser Ring wieder in 60 Bestandteile geteilt und führt somit das Grundkonzept fort. Trotz drei völlig verschiedener Gitter harmoniert das erstaunlich gut.

Das Ziffernblatt ist im Google Play Store für 99 Cent verfügbar, was sicherlich für eine solche schicke Darstellung nicht zu viel ist. Wer es dennoch nicht bezahlen möchte, übt sich einfach ein wenig in Geduld und schaut regelmäßig bei unserer Auflistung der kostenlosen Apps vorbei, in der das Watch Face schon häufiger zu finden war.

Sollte es tatsächlich einmal eine echte Nothing-Smartwatch geben (ohne Tochtermarke), könnte man sich zumindest stilistisch die Darstellung der Uhrzeit genau so vorstellen. Denn wer an Nothing denkt, denkt an Transparenz und ein solches Muster.

