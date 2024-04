Netflix-Hack: Regional begrenzte Serien streamen

Ob beim Streamen oder im Gaming – regionale Blockaden können ganz schön lästig werden. Besonders für Netflix-Nutzer wird das zum Ärgernis, denn der Streaming-Anbieter stellt in jedem Land andere Inhalte zur Verfügung. Das Problem lässt sich allerdings lösen: Mit einem VPN werden regional begrenzte Serien und Filme zugänglich. Wie das funktioniert und welche Inhalte man nicht verpassen sollte, verraten wir euch in diesem Artikel.



So gehören regionale Inhalte der Vergangenheit an

Alles was es braucht, um sich gegen regionale Blockaden durchzusetzen, ist ein VPN. Das Virtual Private Network (kurz VPN) ist den meisten Menschen mittlerweile ein Begriff. Es wird entweder als simple Anwendung für Computer und Smartphones angeboten oder kann wie im Falle des ExpressVPN für Router auch ein gesamtes Netzwerk – inklusive der Konsolen – absichern. Mit einem VPN können die eigenen Daten geschützt und die Privatsphäre im Netz bewahrt werden. Aber es gibt auch viele andere Gründe, um ein VPN einzusetzen. Darunter fällt unter anderem der Zugriff auf Inhalte aus jedem Land. Dazu wird einfach die passende Region ausgewählt und schon wird die IP-Adresse abgeändert. Dadurch verändert sich bspw. auch das Angebot auf Plattformen wie Netflix. Doch welche Serien hat der Anbieter überhaupt im Programm, die in Deutschland nicht geboten werden?

Diese Filme und Serien gibt es nicht in Deutschland

Wer sich schon gefragt hat, warum gewisse Filme und Serien nicht auf Netflix erschienen sind, der wird jetzt vielleicht einen großen Aha-Moment erleben. Wir verraten euch, welche Formate es tatsächlich schon auf der Plattform gibt – allerdings in einem anderen Land. Die Anzahl der Filme und Serien ist natürlich zu groß, um sie in ihrer Gesamtheit zu nennen, hier sind jedoch einige Highlights:

Black Adam (Netflix Australien): DC Comics hat mit Black Adam einen unterhaltsamen Helden geschaffen, der von Dwayne Johnson perfekt in Szene gesetzt wird. Der Streifen bietet alles, was man sich von DC erwarten kann: Action, Action und Action!

Elvis (Netflix Australien & Japan): Mit Elvis hat Baz Luhrmann wieder einmal gezeigt, welche bunten Meisterwerke der australische Regisseur auf Lager hat. Der King of Rock’n’Roll wird darin dramatisch in Szene gesetzt.

The Whale (Netflix Korea): Für die tragische Rolle des übergewichtigen und chronisch kranken Charlies machte Schauspieler Brendan Fraser eine regelrechte Transformation durch. Taschentücher braucht man bei diesem Film auf jeden Fall.

Ugly Betty (Netflix USA): Die Kultserie Ugly Betty hat bereits einige Jahre auf dem Buckel, wird jedoch bis heute von Fans gefeiert. Wer die schauspielerischen Anfänge von America Ferrera noch einmal erleben möchte, kann die Serie auf der USA-Variante von Netflix erleben.

Warum hat Netflix unterschiedliche Programme?

Der Grund dafür, dass der Streaming-Anbieter nicht überall dieselben Serien und Filme anbietet, ist simpel. Meist liegt das an den Rechten für bestimmte Inhalte, die regional beschränkt sein können. Netflix passt sein Programm dabei an die Vorlieben der Nutzer an.

Nicht bei jedem Film oder jeder Serie würde es Sinn ergeben, die Nutzungsrechte für jedes Land zu kaufen. Außerdem können die Starttermine von Serien und Filmen in verschiedenen Regionen der Welt anders ausfallen. Dabei muss sich Netflix an gewisse Vorschriften halten. Für Nutzer ist das allerdings kein Problem, denn sie greifen einfach trotzdem auf das gesamte Programm zu!

Dank eines simplen Tricks können regionale Inhalte von Netflix per Browser am PC oder auf anderen internetfähigen Geräten wie dem Smartphone erkundet werden. Die Auswahl an unterschiedlichen Serien und Filmen, die nicht in Deutschland angeboten werden, ist groß und vielseitig!