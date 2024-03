Pixel Tablet 2: Googles neues Tablet könnte schon in wenigen Wochen starten – oder kommt es gar nicht?

Google wird in diesem Jahr viele neue Pixel-Produkte vorstellen, zu dem auch das Pixel Tablet 2 gehören sollte, das die im vergangenen Jahr gestartete Reihe in die zweite Generation bringen soll. Doch jetzt, nur wenige Wochen vor der eigentlich erwarteten Präsentation darf man die Frage stellen, ob es in diesem Jahr überhaupt eine zweite Generation geben wird. Gut möglich, dass sich Google-intern die Vernunft durchgesetzt hat und man sich etwas mehr Zeit lässt.



Nach dem Ende der letzten Nexus-Tablets waren die Erwartungen an das erste Pixel Tablet seit vielen Jahren sehr hoch, sodass auch das Interesse im Vorfeld hoch gewesen sein sollte – doch die allermeisten Beobachter dürften enttäuscht worden sein. Schon während der Leak-Phase zeichnete sich ab, dass das erste Pixel Tablet vielleicht nicht das leisten kann, was sich viele davon versprochen haben. Und tatsächlich kam am Ende ein Mix aus einem schlechten Tablet, einem schlechten Smart Display und einem hohen Preis auf den Markt.

Schon vor dem Verkaufsstart wurde damals bekannt, dass das Pixel Tablet nicht fertig ist und nur aufgrund der mehrfachen internen Verschiebung auf den Markt gedrückt wurde. Man könnte daher erwarten, dass im Pixel Tablet 2 all das steckt, was wir schon vom Pixel Tablet (1) erwartet hätten. Aber vielleicht hat man intern auch bemerkt, dass die Strategie nicht aufgeht und man vielleicht doch eher in eine Zweiteilung aus Pixel Tablet und Pixel Tablet Pro hätte investieren sollen.

Da Googles Release-Zyklen sich normalerweise kaum ändern, sollte das Pixel Tablet 2 schon im Mai vorgestellt werden, doch bisher ist die Leaker-Küche komplett kalt geblieben. Das einzige, das wir bisher über das Pixel Tablet 2 wissen, sind die zwei Codenamen: Clementine und Kiyomi. Allerdings dürfte es sich dabei nicht um zwei Tablets handeln, sondern um die Codenamen für das Tablet und der andere für die Dockingstation.









Kommt das Pixel Tablet 2?

Eigentlich sollten wir so kurz vor dem erwarteten Präsentationstermin schon deutlich mehr Informationen haben. Es sei denn, Google handhabt das Ganze wie bei der Pixel Watch 2 und nimmt kaum Veränderungen vor, sodass es deutlich weniger Leak-Quellen geben könnte. Mit Ausnahme der neuen Sensoren-Phalanx hob sich die Pixel Watch 2 hauptsächlich durch Software von der ersten Generation ab. Aber ob das Pixel Tablet (2) durch neue Softwaretricks gerettet werden kann und die Nutzer begeistert? Ich bin da sehr skeptisch.

Wir dürfen sehr gespannt sein, wie es mit dem Pixel Tablet weitergeht. Denn immerhin hängt an dieser Produktlinie nicht nur Googles Tablet-Business, sondern gewissermaßen auch Android für große Displays sowie die Smart Display-Sparte. Zuerst muss natürlich geklärt werden, ob die eigentlich pfiffige Idee der Kombination aus Tablet und Smart Display sinnvoll ist oder man das nicht doch eher mit zwei verschiedenen Produkten bearbeiten sollte.

Letzte Aktualisierung am 13.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!