Google Wallet: Identität vor der Nutzung von Karten und Tickets bestätigen – neue Funktion wird ausgerollt

In der Android-App von Google Wallet lassen sich neben den üblichen Bezahlkarten auch eine ganze Reihe weiterer Inhalte hinterlegen, die von der Fahrkarte über Flugtickets bis hin zu Kundenkarten reichen. Jetzt werden auch diese zusätzlichen Karten von Google Wallet als schützenswert eingestuft, denn mit einer neuen Funktion kann man eine Autorisierung vor dem Zugriff erzwingen.



Erst vor wenigen Tagen gab es die Änderung bei Google Wallet, dass das Smartphone vor dem Bezahlvorgang entsperrt werden muss, womit die Sicherheit erhöht werden soll. Aber nicht nur Kreditkarten und Debitkarten sind potenziell sehr wertvoll, sondern vielleicht auch eine Reihe von Tickets oder sonstigen hinterlegten Karten. Bei ersten Nutzern zeigt sich in den Einstellungen eine neue Möglichkeit, um vor der Verwendung eine Autorisierung zu erzwingen.

Bei mir ist die Einstellung bereits vorhanden, allerdings nur mit der Kategorie der Bezahlung für Öffentliche Verkehrsmittel. Es kann festgelegt, dass vor dem Kauf einer Fahrkarte eine Autorisierung erfolgen muss, womit sich in diesem Fall ein möglicherweise unbeabsichtigter Kauf verhindern lassen könnte. Es kann also sehr hilfreich sein, wenn diese Funktion aktiviert ist – was standardmäßig bei mir der Fall gewesen ist.

Weitere Kategorien sollten im Laufe der nächsten Zeit folgen und somit nicht nur den Kauf, sondern auch die Nutzung einzelner Tickets und Karten absichern.

