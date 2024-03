Google Maps: Neues Icon soll Eingänge von größeren Gebäuden zur Orientierung markieren (Screenshots)

Mithilfe von Google Maps und dessen Routenplanung sowie Navigation dürften die meisten Menschen zuverlässig und auf dem schnellsten Wege an ihr Ziel gelangen – zumindest fast. Denn bei größeren Gebäuden zählt nicht nur die Adresse, sondern auch die Position des Eingangs. Das weiß auch das Maps-Team und experimentiert derzeit mit einer zusätzlichen Darstellung, die auf den Eingang oder die Eingänge hinweist.



Vermutlich waren viele Menschen schon einmal in der Situation, zwar an der richtigen Adresse zu sein, aber den richtigen Eingang in das Gebäude länger suchen zu müssen. Das gilt aber nicht nur für Bahnhöfe und Einkaufszentren, sondern kann vom Amt bis zur Schule oder anderen Einrichtungen ähnlich sein. Google Maps will die Nutzer offenbar in Zukunft dabei unterstützen, den Eingang zu finden und diese im besten Fall bis vor die Tür zu navigieren. Denn bei einigen Nutzern zeigt sich nun eine entsprechende Markierung auf der Karte.

Die auf obigen Screenshots sichtbaren grünen Pfeile auf weißem Grund zeigen die Position und Richtung des Eingangs oder der Eingänge. Laut einigen Nutzern, die das Feature bereits testen können, soll die Position aber nicht in allen Fällen zuverlässig sein – es ist auch nicht bekannt, woher Google diese Daten bezieht. Ich würde vermuten, dass es aus der KI-Auswertung von Google Maps Streetview stammt, vielleicht zusätzlich in Kombination mit den Bewegungsströmen der Menschen.

Ein ähnliches Feature bietet Google Maps schon seit längerer Zeit für Bahnhöfe sowie für Einkaufszentren und Flughäfen, bei denen es detaillierte Pläne von Geschäften über Rolltreppen bis zu Aufzügen gibt. Ob und wann diese neue Darstellung für alle Nutzer ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt.

[9to5Google]