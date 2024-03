Google Arts & Culture: Neue Ausstellung beleuchtet die ägyptische Küche – von der Antike bis Heute

Auf der Plattform Google Arts & Culture gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken und jetzt hat man die nächste interessante Sammlung gestartet, deren gesammelte Inhalte man in der Form wohl nur schwerlich an anderer Stelle finden würde. Eine neue Ausstellung beschäftigt sich mit der ägyptischen Küche von der Antike bis zur heutigen Zeit.



Bei Google Arts & Culture kann man viele Stunden verbringen und sich die unterschiedlichsten Ausstellungen ansehen, die in vielen Bereichen angesiedelt sind – auch abseits der Kunst und mit Fokus auf die Randbereiche von Kultur. Heute geht es um die Kultur des Essens bzw. der Küche eines gar nicht so fernen und sehr interessanten Landes. In der neuen Ausstellung Taste of Egypt erfahrt ihr alles über die ägyptische Küche von der Antike bis heute.

In dieser virtuellen Ausstellung findet ihr über 1700 hochauflösende Fotos, Dutzende Dokumente und Rezepte sowie mehr als 30 Videos rund um die ägyptische Küche. Dabei werden die Inhalte in mehrere Sammlungen und Herangehensweisen aufgeteilt, sodass ihr stets einen schnellen Einstieg findet und euch durch die Inhalte klicken könnt. Natürlich alles wieder schön aufbereitet und mit einigen technischen Spielereien versehen, die die Darstellung kurzweiliger halten können. Etwas, das Google Arts & Culture seit jeher gut beherrscht.

Schaut mal vorbei oder klickt euch auf die Übersichtsseiten von Google Arts & Culture, um immer wieder neue Dinge aus diesen Bereichen zu entdecken.

» Taste of Egypt bei Google Arts & Culture

[Google-Blog]